Ζητήματα που άπτονται της στρατηγικής συνεργασίας, της περιφερειακής σταθερότητας και της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Κύπρου – Αιγύπτου συζητήθηκαν κατά τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου κ. Moustafa Kamal Madbouly, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη συνάντηση, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν, στις διμερείς σχέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία στην περιφερειακή συνεργασία με ηγέτες της ευρύτερης περιοχής, ενόψει και της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναβεβαίωσε, επίσης, την εκτίμησή του για τη σταθερή και διαχρονική στήριξη της Αιγύπτου στο Κυπριακό, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών.

Εξετάστηκαν, ακόμη, τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο και οι επενδύσεις, αλλά και της ενεργειακής συνεργασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων «Κρόνος» και «Αφροδίτη», καθώς και η συνεργασία σε ευρύτερα έργα διασυνδεσιμότητας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου αναφέρθηκαν εκτενώς στο θέμα ενίσχυσης των σχέσεων ΕΕ–Αιγύπτου, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να επιβεβαιώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά την Αίγυπτο στο πλαίσιο της ΕΕ, ιδίως ενόψει της επερχόμενης, Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Εντός αυτού του πλαισίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ως πολύ σημαντική την επικείμενη Σύνοδο ΕΕ–Αιγύπτου που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου.

Τέλος, αντηλλάγησαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως η κατάσταση στη Γάζα, του στον Λίβανο, στη Λιβύη και στο Σουδάν, με κοινή διαπίστωση την ανάγκη για πολιτικές λύσεις και για αποτροπή περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής.