Ανατροπή είχαμε σήμερα στο θέμα των λαμπρατζιών. Ενώ φαινόταν να έχει βρεθεί η χρυσή τομή για να ρυθμιστεί επιτέλους το θέμα, ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής πήρε μια εντελώς αρνητική στάση και έστειλε το νομοσχέδιο και τις λαμπρατζιές στο πυρ το εξώτερον.

Συγκεκριμένα, ενώ το θέμα των λαμπρατζιών φαίνεται με τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Νομικών θα έκλεινε θετικά, η Εκκλησία ανέτρεψε τα δεδομένα, αφού εκπρόσωπός της τάχθηκε έντονα κατά του ανάμματος λαμπρατζιάς εντός του περιβάλλοντα χώρου της εκκλησίας.

Όπως ανέφερε ο γραμματέας της Ιεράς Συνόδου Γεώργιος Χριστοδούλου, μετά από συνεννόηση με τον Αρχιεπίσκοπο, οι λαμπρατζιές είναι θρησκευτικός πρωτογονισμός και εκβαρβαρισμός και γι’ αυτό δεν δέχεται η εκκλησία το άναμμα λαμπρατζιών εντός του χώρου των ναών. Συμφωνεί όμως στο άναμμα λαμπρατζιάς εκτός των ναών. Για τη θέση αυτή η Ιερά Σύνοδος θα αποστείλει επιστολή σε όλους τους ναούς ώστε να γίνεται αλλού εκτός χώρων και τάχθηκε υπέρ της κατάργησης «αυτού του βάρβαρου εθίμου». Είχα επαφή με Αρχιεπίσκοπο, θα συνέλθει η Ιερά Σύνοδος γιατί αποσπάται η προσοχή των νεαρών, κινδυνεύουν ζωές».

Ο γραμματέας της Ιεράς Συνόδου Γεώργιος Χριστοδούλου.

Όπως ανέφερε, το έθιμο της λαμπρατζιάς έχει ξεφύγει από τα όρια της εκκλησιαστικής παράδοσης και ούτε ως πολύτιμο λαογραφικό δεδομένο δεν παρουσιάζεται σήμερα. Το έθιμο, πρόσθεσε, όπως εξελίσσεται σήμερα, παραπέμπει σε εποχές θρησκευτικών απαιτήσεων πρωτογονισμού και βεβηλώνει και καταπνίγει τον μυστικό χαρακτήρα του κορυφαίου γεγονότος της Ορθόδοξης Εκκλησίας που είναι η Ανάσταση, με τις αποκρουστικές εκρήξεις κροτίδων και πυροτεχνημάτων.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του υπουργού Δικαιοσύνης Μάριου Χαρτσιώτη, ο οποίος επικαλέστηκε επιστολές των Μητροπόλεων Τριμυνθούντος και Λεμεσού που τάσσονται υπέρ του εθίμου της λαμπρατζιάς. Όπως είπε, με «το λεκτικό του νομοσχεδίου δεν υποχρεούστε να δώσετε άδεια αλλά και να απέχετε από το άναμμα λαμπρατζιάς. Στείλτε εγκύκλιο στους Επιτρόπους σας να απέχουν από οποιαδήποτε διαδικασία. Αν μια εκκλησία δεν αιτηθεί άδεια τότε με όλο τον σεβασμό είναι σχήμα οξύμορο ένας που δεν λαμβάνει μέρος, να εκφράζει άποψη να καταργηθεί το έθιμο. Με ξενίζει ότι μητροπόλεις λένε άλλα και εσείς λέτε άλλα. Είναι απόλυτα δημοκρατικό το νομοσχέδιο».

Η Ένωση Δήμων συμφωνεί με το νομοσχέδιο παρά τη διαφωνία του Δήμου Στροβόλου. Η Ένωση Κοινοτήτων επίσης συμφωνεί εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τελικά μετά την εξέλιξη αυτή, το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στην Επιτροπή.