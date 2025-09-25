Ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να καταστεί θεραπεύσιμος «αρκεί να εντοπιστεί πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων», δηλώνει στον «Φ» ο πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας Κύπρου Χάρης Αρμεύτης. «Το μόνο που χρειάζεται είναι τα άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες υψηλού κινδύνου να υποβάλλονται σε μια συγκεκριμένη εξέταση: Την αξονική τομογραφία χαμηλής ακτινοβολίας».

Μάλιστα, όπως επεσήμανε ο κ. Αρμεύτης, «από τη συγκεκριμένη εξέταση μπορεί την ίδια ώρα να διαγνωστούν έγκαιρα κι άλλες σοβαρές παθήσεις, όπως κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα, η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και άλλες».

Αυτό σημαίνει ότι, «με την έγκαιρη εξέταση για τον καρκίνο του πνεύμονα τα οφέλη είναι πολλαπλά, πρώτα για τους ασθενείς και ύστερα για το σύστημα υγείας του τόπου».

Πνευμονολογική Εταιρεία Κύπρου και Ακτινολογική Εταιρεία, είπε ο κ. Αρμεύτης, «έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας και θεωρούμε βέβαιο ότι και οι οργανωμένοι ασθενείς θα είναι στο πλευρό μας ώστε να προωθήσουμε την εισήγηση μας για εφαρμογή προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου από το υπουργείο Υγείας».

Τα διεθνή δεδομένα, είπε «είναι εκεί και δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε από τη στιγμή που άλλα κράτη εφαρμόζουν με επιτυχία αντίστοιχα προγράμματα».

Ήδη μελέτες, που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, έχουν καταδείξει μέχρι και 20% μείωση στους θανάτους λόγω καρκίνου του πνεύμονα «και αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό για να το αγνοήσουμε. Μείωση 20% στους θανάτους αν μεταφραστεί σε ανθρώπινες ζωές τότε σίγουρα η εικόνα γίνεται πιο ξεκάθαρη.

«Και εμείς ως γιατροί από την εμπειρία μας γνωρίζουμε, διότι το βλέπουμε στην καθημερινότητα μας, ότι όταν ο καρκίνος του πνεύμονα εντοπιστεί πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων καθίσταται θεραπεύσιμος. Τα συμπτώματα εμφανίζονται όταν ο καρκίνος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και αυτό περιορίζει μετά τις θεραπευτικές επιλογές αλλά και την πρόγνωση».

Παράλληλα, «το κόστος των διαθέσιμων θεραπειών για τον καρκίνο του πνεύμονα είναι πολύ ψηλό και σίγουρα επιβαρύνει σημαντικά και τον προϋπολογισμό της Υγείας».

Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά δεδομένα, «στην Κύπρο, σύμφωνα με τα τελευταία καταγεγραμμένα ευρωπαϊκά στοιχεία, καταγράφονται 130 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού. Το δε ποσοστό θανάτων εξαιτίας του καρκίνου του πνεύμονα είναι μεγαλύτερο του συνολικού ποσοστού θανάτων του καρκίνου του παχέως εντέρου, του μαστού και το προστάτη μαζί».

Επιβαρυντικοί παράγοντες για την Κύπρο, «το ψηλό ποσοστό καπνιστών και τα τελευταία χρόνια η μόλυνση του αέρα».

Το πληθυσμιακό πρόγραμμα εξήγησε ο πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας Κύπρου «θα αφορά μακροχρόνιους καπνιστές και πρώην καπνιστές που δεν καπνίζουν για λιγότερα από 15 χρόνια και προβλέπει ετήσια αξονική τομογραφία χαμηλής ακτινοβολίας από την ηλικία των 50 ετών μέχρι τα 80 έτη».

Σημείωσε ότι «είναι σημαντικό να μιλάμε για αξονική τομογραφία χαμηλής ακτινοβολίας διότι λέμε για μια επαναλαμβανόμενη εξέταση. Άρα δεν μπορούμε να εκθέτουμε τους πολίτες σε ψηλή ακτινοβολία. Για αυτό, εάν το υπουργείο Υγείας υιοθετήσει την θέση μας και προχωρήσει στην εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εξοπλισμοί που χρησιμοποιούνται είναι οι κατάλληλοι, είναι πιστοποιημένοι και δεν θα θέτουν σε άλλους κινδύνους τους πολίτες που θα εξετάζονται».

«Για την προώθηση της εισήγησης μας είμαστε σε στενή επαφή με τον αρμόδιο σύνδεσμο ασθενών αλλά και με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου με την οποία προγραμματίζουμε, οι δύο επιστημονικές εταιρείες, συνάντηση το επόμενο διάστημα».

«Το μήνυμα μας είναι και πρέπει έτσι να ερμηνευθεί: αισιόδοξο. Ο εντοπισμός του καρκίνου του πνεύμονα πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων τον καθιστά θεραπεύσιμο».