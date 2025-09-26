Σε τριάμισι χρόνια φυλάκιση καταδίκασε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, έναν 48χρονο δεσμοφύλακα, που παραδέχθηκε 29 κατηγορίες οι οποίες αφορούσαν εμπρησμούς και κακόβουλες ζημιές.

Πρόκειται για μέλος του προσωπικού των Κεντρικών Φυλακών, ο οποίος είχε συλληφθεί μετά από συντονισμένες προσπάθειες μελών του ΤΑΕ Λευκωσίας πέρσι τον Απρίλιο σχεδόν επ’ αυτοφόρω με το μπιτόνι με βενζίνη στο χέρι, μετά από φωτιά σε όχημα στον Στρόβολο. Την Αστυνομία απασχολούσε εκείνο το διάστημα σωρεία εμπρησμών στην περιοχή Στροβόλου, που ξεσπούσαν αναίτια κυρίως σε οχήματα και οικίες.

Ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας είχαν προχωρήσει στη χαρτογράφηση των περιοχών όπου συνέβαιναν οι εμπρησμοί, μελετήθηκαν όλοι οι φάκελοι των υποθέσεων και διαπιστώθηκε πως το πρόσωπο που προέβαινε σε αυτούς φαίνεται να διέμενε στην ίδια περιοχή. Αμέσως μετά από πληροφορία που λήφθηκε τα ξημερώματα της 29ης Απριλίου 2024 για εμπρησμό, τα μέλη της Αστυνομίας περικύκλωσαν την περιοχή και κατάφεραν να πιάσουν σχεδόν επ’ αυτοφώρω τον δράστη. Από τις έρευνες που ακολούθησαν φαίνεται ότι το ίδιο βράδυ να είχε προσπαθήσει να βάλει φωτιά και σε ένα παιδικό πάρκο.

Συνολικά στη βάση του κατηγορητηρίου, ο δεσμοφύλακας κατηγορείτο για 15 υποθέσεις εμπρησμού ή κακόβουλης ζημιάς και αρχικά η υπόθεση καταχωρήθηκε ενώπιον Κακουργιοδικείου. Μετά από συνεννοήσεις ο φάκελος της υπόθεσης επιστράφηκε σε επαρχιακό δικαστή με τον κατηγορούμενο να δηλώνει παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες. Την υπόθεση χειρίστηκε εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας η δικηγόρος Μαρίνα Μασούρα.

Σημειώνεται ότι ο δεσμοφύλακας ήταν υπόδικος από πέρσι που είχε συλληφθεί, ενώ όσον αφορά στα κίνητρα του, δεν ανέφερε οτιδήποτε, ενώ η Αστυνομία δια του τότε εκπροσώπου της τον είχε χαρακτηρίσει ως πυρομανή.