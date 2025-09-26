Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) εξέδωσε απόφαση για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας του αιτητή σε ατομική προσφυγή και επιδίκασε αποζημιώσεις €5.000 για ηθική βλάβη.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 το ΕΔΔΑ εξέδωσε απόφαση στην ατομική προσφυγή Iosif v. Cyprus προβαίνοντας σε δύο ευρήματα που αφορούν πρώτον παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας του αιτητή λόγω των συγκεκριμένων και πολλαπλών αναφορών σε δικαστική απόφαση, για άμεση εμπλοκή του αιτητή σε αδικήματα που διέπραξαν κατηγορούμενοι σε ποινική διαδικασία, στην οποία ο ίδιος δεν ήταν κατηγορούμενος και δεύτερον σε απόρριψη ως έκδηλα αβάσιμων των ισχυρισμών του αιτητή για έλλειψη αποτελεσματικών θεραπειών στο νομικό σύστημα της Κύπρου σε σχέση με τέτοιους ισχυρισμούς.

Όσον αφορά το παράπονο του αιτητή για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, το ΕΔΔΑ επανάλαβε ότι όταν υπάρχουν αναφορές σε απόφαση δικαστηρίου σε πρόσωπο, το οποίο στην εκεί ποινική διαδικασία δεν είναι κατηγορούμενος, αυτές οι αναφορές δύνανται να παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητας του προσώπου αυτού, λαμβάνοντας υπόψη κάποιους παράγοντες που το ΕΔΔΑ έχει αναπτύξει στη νομολογία του. Το ΕΔΔΑ τόνισε ότι, ο παράγοντας που έχει βαρύνουσα σημασία είναι οι συγκεκριμένες αναφορές και το λεκτικό της επίδικης απόφασης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προστίθεται στην ανακοίνωση, παρόλο που το ΕΔΔΑ αναγνώρισε, μεταξύ άλλων, ότι το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ο αιτητής ήταν κατηγορούμενος δεν δεσμευόταν από τα ευρήματα και τις αναφορές της επίδικης απόφασης, αλλά θα αποφάσιζε το ίδιο για την ενοχή ή μη του αιτητή, εντούτοις, το λεκτικό της επίδικης απόφασης, και οι συγκεκριμένες και πολλαπλές αναφορές στην εμπλοκή του αιτητή, οδήγησαν το ΕΔΔΑ στο εύρημα για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας του αιτητή.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό του αιτητή για έλλειψη αποτελεσματικών θεραπειών στο ημεδαπό νομικό σύστημα σε σχέση με ισχυρισμούς για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, το ΕΔΔΑ ανέφερε ότι το αίτημα του αιτητή για διακοπή της ποινικής διαδικασίας εναντίον του, υποβλήθηκε στο αρμόδιο δικαστήριο, δηλαδή, στο δικαστήριο ενώπιον του οποίου ο ίδιος αντιμετώπιζε τις κατηγορίες. Αναφέρεται ότι το δε αίτημα εξετάστηκε από Κακουργιοδικείο (τρεις δικαστές) και απορρίφθηκε.

Η εν λόγω θεραπεία ήταν, κατά την άποψη του ΕΔΔΑ, ικανοποιητική για σκοπούς του Άρθρου 13 της ΕΣΔΑ και το εν λόγω (εθνικό) δικαστήριο θα μπορούσε να αποδώσει θεραπεία, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το γεγονός και μόνο, αναφέρει, ότι το αίτημα του αιτητή απορρίφθηκε, δεν αποτελεί ένδειξη περί αναποτελεσματικότητας της θεραπείας. Ο ισχυρισμός για έλλειψη αποτελεσματικών θεραπειών απορρίφθηκε ως έκδηλα αβάσιμος.

Το ΕΔΔΑ επιδίκασε αποζημιώσεις €5.000 για ηθική βλάβη.