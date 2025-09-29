Ένταση επικρατεί στην περιοχή Μαρώνι της επαρχίας Λάρνακας, στον απόηχο της επιτυχημένης επιχείρησης της Αστυνομίας την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, για την πάταξη της λαθροθηρίας και της παράνομης θήρευσης άγριων πτηνών. Την επόμενη ημέρα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, άγνωστοι με κουκούλες φέρονται να απείλησαν μέλη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης CABS (Committee Against Bird Slaughter), η οποία δραστηριοποιείται την τελευταία εβδομάδα στην Κύπρο για την προστασία των αποδημητικών πτηνών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικία και περιφραγμένο χωράφι ιδιοκτησίας 55χρονου, όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός παγιδευμένων πτηνών και απαγορευμένος εξοπλισμός. Συγκεκριμένα, η Αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε επτά στημένα δίχτυα παγίδευσης, τρία επιπλέον δίχτυα εντός τσαντών, οκτώ μεγάφωνα, τέσσερις συσκευές αναπαραγωγής μιμητικών ήχων πουλιών, πέντε μπαταρίες αυτοκινήτου και 63 νεκρά αμπελοπούλια, ενώ 343 ζωντανά πτηνά απελευθερώθηκαν επί τόπου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την οργάνωση CABS, η επιχείρηση αυτή ήταν η εξαίρεση στον κανόνα. Η CABS καταγγέλλει ότι εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται ανεξέλεγκτη συμμορία λαθροθήρων στην απομονωμένη κοιλάδα της περιοχής, χωρίς ουσιαστική παρέμβαση από τις κυπριακές αρχές. Όπως αναφέρεται, παρά τις πολυάριθμες αναφορές, «η αστυνομία οργανώνει μία μόνο επίσκεψη στο τέλος κάθε περιόδου παγίδευσης, κατασχέτοντας ένα συμβολικό δίχτυ».

Σημειώνεται ότι η καταγγελία με το «συμβολικό δίκτυ» έγινε την περασμένη Πέμπτη, ωστόσο εκεί που δεν το ανέμενε κανείς η Αστυνομία έστησε μεγάλη επιχείρηση την επόμενη ημέρα εντοπίζοντας και κατάσχοντας μεγάλο αριθμό τεκμηρίων.

Η CABS κάνει λόγο για μέχρι και 30.000 νεκρά πουλιά ετησίως στην εν λόγω περιοχή και παράνομο τζίρο που ξεπερνά τις 180.000 ευρώ. Η τελευταία δράση της οργάνωσης με την επωνυμία ξεκίνησε την ίδια ημέρα με τη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας, και συνοδεύτηκε από ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσία των Βρετανών παρουσιαστών του BBC Chris Packham και Megan McCubbin.

Σύμφωνα με την CABS, λίγες ώρες μετά την παρουσία τους στην περιοχή, παγιδευτές φέρεται να απελευθέρωσαν οι ίδιοι τα πουλιά από τα δίχτυα, προκειμένου να εξαφανίσουν στοιχεία, ενώ η αστυνομία ενημερώθηκε αλλά δεν προέβη σε περαιτέρω ενέργειες. Η οργάνωση κατήγγειλε ότι κατά το παρελθόν μέλη της έχουν δεχθεί απειλές, ενώ εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε όχημα της ομάδας, προκαλώντας ζημιές.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά την αστυνομική επιχείρηση, άγνωστοι με καλυμμένα πρόσωπα εμφανίστηκαν στον χώρο δράσης των ακτιβιστών και τους απείλησαν, όπως αναφέρουν οι ίδιοι μέσω των κοινωνικών δικτύων και σε ανάρτηση στο Instagram. «Μην τολμήσετε να ξανάρθετε», φέρεται να είπαν οι κουκουλοφόροι, σύμφωνα με μαρτυρίες που καταγράφηκαν στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο προφίλ του Packham, το οποίο έχει προκαλέσει έντονα σχόλια και αντιδράσεις από το κοινό.

Η οργάνωση ζητά πλέον άμεση και ουσιαστική προστασία από τις κυπριακές αρχές, τόσο για τα μέλη της όσο και για την πανίδα της περιοχής, τονίζοντας πως η ατιμωρησία ενισχύει τη δράση των λαθροθήρων.

Η παρουσία διεθνών προσωπικοτήτων, όπως των δύο παρουσιαστών του BBC, έχει φέρει παγκόσμια προσοχή στο ζήτημα, με την Κύπρο να βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο για τη διαχείριση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της άγριας ζωής.