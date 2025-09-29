Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται το μέλλον του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που άφησαν Κύπριους οδηγούς κυριολεκτικά στον «αέρα». Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) ακύρωσε τις αγωνιστικές άδειες Κύπριων οδηγών και χαρακτήρισε όλους τους εντός Κύπρου αγώνες ως «μη αναγνωρισμένους», προκαλώντας τεράστιο πλήγμα στον χώρο.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αποδίδεται στη διαρκώς κλιμακούμενη ρήξη ανάμεσα στον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου (CAA), εκπρόσωπο της FIA στην Κύπρο και την Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, η οποία είναι ενταγμένη στο μητρώο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η FIA βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου και επίκειται επίσημη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, σε μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης και αποκατάστασης της σταθερότητας στο νησί. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται στον απόηχο των αποφάσεων της FIA που έθεσαν εκτός αγωνιστικού χάρτη τους Κύπριους οδηγούς και οδήγησαν στην ακύρωση του φετινού Cyprus Rally, που αποτελούσε μέρος του Μεσανατολικού Πρωταθλήματος Ράλι (FIA MERC).

Η απόφαση της FIA, που κοινοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, περιλαμβάνει: Τον χαρακτηρισμό όλων των αγώνων στην Κύπρο ως Unrecognized Competitions (Μη αναγνωρισμένοι). Την ακύρωση των αγωνιστικών αδειών που έχουν εκδοθεί σε Κύπριους οδηγούς από τον CAA. Την παύση της δυνατότητας έκδοσης νέων αγωνιστικών αδειών. Την απαγόρευση συμμετοχής Κύπριων οδηγών σε διεθνείς διοργανώσεις της FIA, καθώς οι διοργανώσεις στην Κύπρο δεν αναγνωρίζονται πλέον από την Ομοσπονδία. Με επίσημη ανακοίνωση προς τις 245 εθνικές αρχές-μέλη της (ASNs), η FIA είναι έχει κοινοποιήσει την απαγόρευση συμμετοχής κατόχων αγωνιστικών αδειών από τις χώρες αυτές σε αγώνες αυτοκινήτου που διεξάγονται στην Κύπρο.

Η απόφαση της FIA δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα για δεκάδες αθλητές, οι οποίοι μένουν χωρίς αγωνιστική κάλυψη και δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε διεθνείς διοργανώσεις. Ολόκληρος ο μηχανοκίνητος αθλητισμός της Κύπρου κινδυνεύει να περιθωριοποιηθεί, ενώ η απώλεια της διεθνούς παρουσίας φέρνει επιπτώσεις και στο κύρος της χώρας σε επίπεδο αθλητισμού, τουρισμού και πολιτιστικής προβολής.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη συνάντηση της FIA με την Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, με στόχο την εξεύρεση λύσης που θα επαναφέρει την Κύπρο στον διεθνή αγωνιστικό χάρτη. Ο ΚΟΑ, σε ανεπίσημη τοποθέτηση, τονίζει ότι έχουν γίνει πολλαπλές προσπάθειες εξεύρεσης λύσης, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες προς τη FIA μέσα στις επόμενες μέρες.

Η θέση του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου, με ανακοίνωσή του, εκφράζει την έντονη απογοήτευσή του για την εξέλιξη, αποδίδοντας την ευθύνη σε πολιτική απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης και του ΚΟΑ, οι οποίοι αφαίρεσαν την αθλητική του ιδιότητα και τον διέγραψαν από το μητρώο. Ο CAA υποστηρίζει πως παραμένει ο μοναδικός επίσημος εκπρόσωπος της FIA στην Κύπρο και θεωρεί την απόφαση της FIA ως φυσικό επακόλουθο των κυβερνητικών ενεργειών. Καλεί, μάλιστα, το κράτος να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για αποκατάσταση της σχέσης με τη FIA και επαναφορά της διεθνούς νομιμότητας.

Σκληρή απάντηση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου

Από την πλευρά της, η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (μέλος του ΚΟΑ), απαντά με σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον CAA για πλήρη διάλυση της οργανωτικής και διοικητικής του δομής, οικονομική κατάρρευση και εγκατάλειψη των αθλητών.

Σε ανακοίνωσή της, τονίζεται ότι ο CAA δεν μπορεί να επιρρίπτει ευθύνες σε τρίτους για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, επισημαίνοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του κράτους, των αθλητών και των θεσμών. Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για «ψευδείς και εκβιαστικές ανακοινώσεις» του CAA και καλεί τα πρόσωπα που τον διοικούν να αποσυρθούν από το άθλημα για το καλό του μηχανοκίνητου αθλητισμού.