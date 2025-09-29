Αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, ο αριθμός των οδηγών άνω των 70 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, το έτος 2019 ήταν 60.443, το 2020 ανήλθαν στους 63.509, το 2021 έφτασαν στους 66.992, το έτος 2022 οι οδηγοί ανήλθαν στους 70.343 και το έτος 2023 έφρασαν τις 73.305.

Την ίδια περίοδο, παρατηρείται το φαινόμενο να μειώνεται ο αριθμός των οδηγών κάτω των 70 ετών.

Τα σχετικά στοιχεία έδωσε ο υπουργός Μεταφορών ύστερα από ερώτημα της βουλευτού Αλεξάνδρας Ατταλίδου.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία το έτος 2019 ήταν 627.087, το έτος 2020 ανανέωσαν την άδεια τους 618.591,το έτος 2021 ο αριθμός τους μειώθηκε στου 609.795, το 2022 έπεσαν στους 600.814, το 2023 έπεσαν στις 593.943 για να καταλήξουν πέρυσι στους 582.287.

Αυτό σημαίνει, πως περίπου ένας στους επτά οδηγούς είναι ηλικίας άνω των 70 ετών.

Πιο κάτω δημοσιεύονται σχετικοί πίνακες όλων όσοι είχαν σε ισχύ άδειες οδήγησης από το 2019 και εντεύθεν: