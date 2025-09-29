Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι, κατόπιν απόφασης του υπουργού Βασίλη Πάλμα, καλούνται για εθελοντική κατάταξη στην Εθνική Φρουρά οι γυναίκες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που ανήκουν στις κλάσεις 2017 έως και 2025, δηλαδή όσες έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 1999 έως και 31 Δεκεμβρίου 2007. Η κατάταξη θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2025 στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λεμεσού (ΚΕΝ Λεμεσού).

Οι ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλουν Δήλωση Επιθυμίας για Στράτευση μέχρι και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025.

Για τη Δήλωση Επιθυμίας για Στράτευση πατήστε εδώ.

Η Δήλωση θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να υποβληθεί μαζί με αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας (και από τις δύο όψεις) είτε:

στο email: eth.str.ginekon@army.mil.cy, είτε

στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία της Εθνικής Φρουράς.

Σε όσες γυναίκες υποβάλουν Δήλωση θα αποσταλεί μέσω προσωπικού email το Σημείωμα Πρόσκλησης για την εθελοντική τους κατάταξη, το οποίο θα πρέπει να παρουσιαστεί, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, μαζί με το Δελτίο Ταυτότητας, στο ΚΕΝ Λεμεσού κατά την ημέρα παρουσίασής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στα Στρατολογικά Γραφεία της Εθνικής Φρουράς.