Το γεγονός ότι στα κίνητρα που θα δοθούν για την εθελοντική στράτευση γυναικών περιλαμβάνονται και κάποιες άτυπες συμφωνίες με ιδιωτικά πανεπιστήμια, για παραχώρηση έκπτωσης 50%, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, διευκρινίζοντας ότι η έκπτωση θα αφορά όλη τη διάρκεια της φοίτησης.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο Βασίλης Πάλμας ανέφερε ότι οι ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, είναι διαρκείς και μόνιμες και εξέφρασε την ελπίδα ότι γυναίκες ηλικίας 18 έως 26 ετών θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να καταταγούν στην Εθνική Φρουρά, ώστε ο θεσμός να έχει και περιεχόμενο.

Σημείωσε ότι γυναίκες που θα αποφασίσουν να καταταγούν, θα έχουν τη δυνατότητα στην συνέχεια, να ενταχθούν στις τάξεις των ΣΥΟΠ.

Αναφερόμενος στην απόφαση να αναλάβει διοικητής της προεδρικής φρουράς, στρατιωτικός και όχι μέλος της αστυνομίας, ο κύριος Πάλμας είπε ότι συνήθως στο εξωτερικό, οι επικεφαλής της φρουράς προέδρων και πρωθυπουργών, είναι στρατιωτικοί.

Ανέφερε επίσης ότι ήταν επιθυμία του προέδρου Χριστοδουλίδη, να αναλάβει στρατιωτικός το συγκεκριμένο πόστο, ενώ υπέδειξε πως την προηγούμενη φορά που είχε γίνει κάτι τέτοιο, ήταν επί προεδρίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

ΡΙΚ