Σε συναγερμό τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 22:49 το βράδυ της Δευτέρας (30/09), μετά από πτώση άνδρα πίσω από τοίχο αντιστήριξης σε βουνοπλαγιά.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, οι πυροσβεστικοί σταθμοί Λάρνακας με ομάδα και όχημα διάσωσης προχώρησαν σε διάσωση αλλοδαπού άνδρα ο οποίος κατά διάβαση του έπεσε από ύψος 10 μέτρων πίσω από τοίχο αντιστήριξης βουνοπλαγιάς.

Η Πυροσβεστική προσέγγισε τον τραυματία και σε συνεργασία με την υπηρεσία ασθενοφόρων, έγινε σταθεροποίηση, τοποθέτηση σε φορείο και μεταφορά του στο ασθενοφόρο όπου και διακομίσθηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.