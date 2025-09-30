Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος (ΠΚΣ) στην πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την επαναδραστηριοποίηση των παλαιών δημοσίων κτηνιατρικών κλινικών, με στόχο τη στείρωση αδέσποτων γατών.

Η πρόταση, που προβλέπει τη λειτουργία μίας δημόσιας κλινικής ανά πόλη και παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, χαρακτηρίζεται από τον ΠΚΣ ως «σοβαρή οπισθοδρόμηση και στρέβλωση της σύγχρονης επιστημονικής και θεσμικής προσέγγισης», ενώ εκτιμάται ότι εγκυμονεί κινδύνους για την αποτελεσματική διαχείριση του υπερπληθυσμού των αδέσποτων.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η λειτουργία μίας μόνο κλινικής ανά πόλη δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ζώα, ενώ η αναβίωση των δημοσίων κλινικών απαιτεί υψηλές επενδύσεις σε υποδομές, εξοπλισμό και στελέχωση, χωρίς να διασφαλίζονται αποτελέσματα. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η επαναλειτουργία τους ενδέχεται να παραβιάσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, προκαλώντας αθέμιτο ανταγωνισμό με τον ιδιωτικό τομέα και κινδύνους για προσφυγές και κυρώσεις.

Ο ΠΚΣ υπενθυμίζει ότι έχει ήδη καταθέσει στο Υπουργείο ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο στηρίζεται στη συνεργασία με τις ιδιωτικές κτηνιατρικές κλινικές, διασφαλίζοντας ευκολότερη πρόσβαση, καλύτερη γεωγραφική κάλυψη και τη συνέχιση του υφιστάμενου προγράμματος, με δυνατότητα άμεσης εφαρμογής.

