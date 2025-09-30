Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στα κατεχόμενα, με θύμα έναν 26χρονο οδηγό και δύο ακόμη άτομα τραυματίες, ύστερα από μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων στον κύριο δρόμο Κερύνειας – Κυθρέας.

Σύμφωνα με τη «Γιενί Ντουζέν», το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 22:30, μεταξύ του 8ου και 9ου χιλιομέτρου της οδικής αρτηρίας. Όπως αναφέρει η «αστυνομία», 31χρονος οδηγός, κινούμενος προς την Κυθρέα, πέρασε λόγω απροσεξίας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρουόμενος μετωπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 26χρονος σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ συνεπιβάτης του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο «νοσοκομείο» της κατεχόμενης Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται. Τραυματισμένος είναι και ο 31χρονος οδηγός του άλλου οχήματος.

Η «αστυνομία» ανέφερε ότι η διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος συνεχίζεται. Με το περιστατικό αυτό, ο αριθμός των νεκρών από τροχαία στα κατεχόμενα το 2025 ανήλθε σε 35.

Σημειώνεται ότι στον συγκεκριμένο δρόμο έχουν καταγραφεί επανειλημμένα σοβαρά και θανατηφόρα τροχαία.

