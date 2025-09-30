Τριτοκοσμική και απαράδεκτη χαρακτηρίζει την κατάσταση των στάσεων λεωφορείων σε ολόκληρη την επαρχία Πάφου η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας (ΕΤΑΠ), καλώντας το Υπουργείο Μεταφορών να αναλάβει άμεση δράση.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΤΑΠ υπογραμμίζει ότι την ώρα που δαπανώνται εκατομμύρια για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και την προβολή της νέας εικόνας της πόλης και επαρχίας, οι στάσεις λεωφορείων «υποβαθμίζουν την εμπειρία των επισκεπτών, προβάλλοντας εικόνα εγκατάλειψης».

Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, οι εγκαταστάσεις είναι πεπαλαιωμένες, πολλές φορές χωρίς σκέπαστρο, καθίσματα ή περιμετρική κάλυψη, ενώ δεν διαθέτουν ίχνος τεχνολογίας, όπως ψηφιακή πληροφόρηση. Παράλληλα, οι υποδομές για άτομα με αναπηρία χαρακτηρίζονται ανύπαρκτες.

Ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, εντοπίζονται 40 διαφορετικά κατασκευαστικά είδη στεγάστρων, από αλουμίνιο, ξύλο, πέτρα, λαμαρίνες και άλλα ευτελή υλικά, τα οποία, όπως σημειώνεται, «εκπέμπουν απαράδεκτη εικόνα».

Η ΕΤΑΠ επικρίνει και τα νεότερα στέγαστρα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, έγιναν αντικείμενο χλευασμού διεθνώς, καθώς παρουσιάζουν κατασκευαστικά λάθη, δεν παρέχουν επαρκή χώρο, καθίσματα ή στοιχειώδη προστασία από τις καιρικές συνθήκες.

Σημειώνεται επίσης η απουσία υπηρεσιών έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων ή πληρωμής με κάρτα, με τους επιβάτες να εξυπηρετούνται μόνο με μετρητά.

Η ΕΤΑΠ καταλήγει ότι η εικόνα αυτή «εκθέτει τη χώρα παγκοσμίως» και καλεί για δραστικά μέτρα πριν την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν τον Φεβρουάριο του 2026.

