Μετά από πολλούς μήνες διαβουλεύσεων με την ΕΤΑΠ, ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς έχει αιτηθεί επανένταξη του στους κόλπους του φορέα. Σε χθεσινή απόφαση του, το ΔΣ της ΕΤΑΠ ενέκρινε την αίτηση του Δήμου και από σήμερα ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς είναι πλέον ξανά μέλος της ΕΤΑΠ Πάφου.

Ο Διευθυντής της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξη και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, Νάσος Χατζηγεωργίου χαιρέτησε την εξέλιξη αυτή και σημείωσε ότι η ΕΤΑΠ ουδέποτε εγκατέλειψε την περιοχή. Τουναντίον τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει περεταίρω την παρουσία της και τις δράσεις της εκεί, ανάφερε.

Χαιρέτησε δε την νέα αυτή προσέγγιση του Δήμου Πόλης τονίζοντας ότι μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της η ΕΤΑΠ θα συμβάλει για να αναδειχθεί η περιοχή ως οικολογικά και ποιοτικά ένας ανώτερος, έξυπνος και αειφόρος προορισμός με έμφαση σε καινοτόμες παρεμβάσεις για την ευημερία και ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων και των εμπειριών των επισκεπτών.

Προτεραιότητες που τίθενται μετά την εξέλιξη αυτή, είναι μεταξύ άλλων η προστασία και περεταίρω ανάδειξη μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος, η προβολή των ποδηλατικών διαδρομών της ευρύτερης περιοχής, η αξιολόγηση και περεταίρω ανάδειξη των μονοπατιών της φύσης, η αναβάθμιση δημόσιων παραλιών, ο συντονισμός για την διεκδίκηση κονδυλίων από εθνικούς πόρους και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, η ενίσχυση της σύνδεσης της περιοχής Χρυσοχούς με δημόσια συγκοινωνία και άλλα.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται νέα συνάντηση εκπροσώπων της ΕΤΑΠ και του Δήμου Πόλης με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό, αλληλοενημέρωση και καταγραφή συγκεκριμένων τομέων δράσης.