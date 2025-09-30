Με ελαφρά τραύματα από αιχμηρά αντικείμενα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πάφου δύο άντρες, μετά από επεισόδιο που συνέβη απόψε σε περιαστική περιοχή της πόλης. Πρόκειται για ενοικιαστή διαμερίσματος σε συγκρότημα διαμερισμάτων και τον διαχειριστή του εν λόγω συγκροτήματος, με αιτία του επεισοδίου να είναι η μη καταβολή των ενοικίων από πλευράς του ενοικιαστή.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες, οι δύο άνδρες λογομάχησαν και στη συνέχεια τα πράγματα ξέφυγαν, αφού πιάστηκαν στα χέρια και σύμφωνα με καταγγελίες που υποβλήθηκαν και από τους δύο δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον άλλο.

Οι δύο άντρες τραυματίσθηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν αμφότεροι στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών έλαβαν εξιτήριο αφού η κατάσταση τους δεν ήταν ανησυχητική.

Και οι δύο προχώρησαν στη συνέχεια σε καταγγελία κατά αλλήλων και η υπόθεση διερευνάται.