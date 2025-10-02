Από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση η οποία προκλήθηκε από θλων όργανο, επήλθε ο θάνατος της 58χρονης Ιρανής από τον πρώην συμβίο της ο οποίος ομολόγησε αυτόβουλα τη δολοφονία της.

Αυτό έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση και νεκροτομή που διενεργήθηκε σήμερα από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα, υπεύθυνη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και Ορθόδοξο Ορθοδόξου, επί της σορού της άτυχης γυναίκας. Όπως φάνηκε, η 58χρονη δέχθηκε περισσότερα από ένα χτυπήματα με σιδερολοστό στο κεφάλι πριν πέσει αιμόφυρτη μπροστά στα μάτια της θυγατέρας της.

Οι ιατροδικαστές έχουν λάβει και δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις ενώ τα ευρήματα φαίνεται να συμβαδίζουν με την παραδοχή του 62χρονου πρώην συμβίου της με τον οποίον είχαν χωρίσει εδώ και καιρό. Όπως μάλιστα προκύπτει από ενημέρωση από την Αστυνομία, αυτός μετά που της επέφερε τα θανατηφόρα τραύματα έσπευσε στον κοντινό αστυνομικό σταθμό και ανέφερε στους αστυφύλακες: «Έχω άσχημα νέα, σκότωσα τη γυναίκα μου…»

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη για φόνο εκ προμελέτης και ήδη τελεί υπό οκταήμερη κράτηση ενώ στο σπίτι όπου συνέβη η γυναικοκτονία, εντοπίστηκε και το όργανο του φόνου, ένα σίδερο που χρησιμοποιείται στις οικοδομές, το οποίο και παραλήφθηκε από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας ως τεκμήριο.

Στο μεταξύ, σοκάρουν οι λεπτομέρειες του φονικού, αφού αυτό διαπράχθηκε μπροστά στα μάτια της κόρης του πρώην ζεύγους, ενώ σε διπλανό δωμάτιο βρισκόταν το δίχρονο κοριτσάκι της. Όπως ανέφερε χθες η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κούλλα Λαμπριανίδου, το ζεύγος κατά καιρούς συζούσε παρά τον χωρισμό τους και αυτό προκαλούσε περαιτέρω ένταση στις σχέσεις τους. Ουδέποτε όμως είχε καταγγελθεί επεισόδιο οικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι μετά τα θανατηφόρα χτυπήματα στην 58χρονη γυναίκα, η κόρη της ενημέρωσε την Αστυνομία για το έγκλημα και ζήτησε βοήθεια. Ασθενοφόρο που παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα αναίσθητη, την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όμως αυτή ξεψύχησε καθ’ οδόν.