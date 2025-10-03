Ο θάνατος του Αλί Οσμάν Μπαϊράμ σε δυστύχημα το βράδυ της Δευτέρας στον δρόμο Κερύνειας – Κυθρέας οφείλεται, σύμφωνα με το «επιμελητήριο μηχανολόγων μηχανικών» στα κατεχόμενα, σε ελαττωματικό αερόσακο Takata.

Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Αγιέρ Γιέρκινερ ανέφερε ότι, παρά τις πολυετείς προειδοποιήσεις, δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα και ότι οι ανεξέλεγκτες εισαγωγές οχημάτων με επικίνδυνους αερόσακους οδηγούν πλέον σε θανάτους. «Επιτρέπεται η εισαγωγή οχημάτων με αερόσακους Takata χωρίς κανέναν έλεγχο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το επιμελητήριο ζήτησε την άμεση λήψη μέτρων για την πρόληψη νέων δυστυχημάτων, προτείνοντας τη σύσταση ανεξάρτητου συμβουλίου ασφαλείας υπό την εποπτεία του, τη δημιουργία κεντρικού συστήματος αναζήτησης VIN για όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων, την ψήφιση υποχρεωτικής νομοθεσίας για ανακλήσεις και την ύπαρξη νομικής βάσης για αποφάσεις «απαγόρευσης κυκλοφορίας» σε επικίνδυνα οχήματα. Ζήτησε ακόμη τη δημοσιοποίηση λιστών με επικίνδυνα ανταλλακτικά, τη λήψη προειδοποιήσεων από διεθνείς μηχανισμούς όπως το σύστημα RAPEX της ΕΕ, την αυστηρή εποπτεία των κέντρων σέρβις, τη διενέργεια ελέγχων ανάκλησης στα τεχνικά κέντρα οχημάτων και την οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης του κοινού.

Ο Γιέρκινερ υπογράμμισε τέλος την ανάγκη θέσπισης ενός μηχανισμού αποζημίωσης που θα διασφαλίζει την ευθύνη σε ολόκληρη την αλυσίδα εισαγωγέων, αντιπροσώπων και κατασκευαστών. Μόνο έτσι, είπε, μπορεί να προστατευθεί αποτελεσματικά η δημόσια ασφάλεια και υγεία και να αποφευχθούν κρίσεις όπως αυτή με τους αερόσακους Takata.

