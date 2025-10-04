Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης, συμμετείχε την Πέμπτη στο Cyprus Forum 2025, σε συζήτηση με θέμα «Μεταναστευτική Πολιτική: Προκλήσεις, Ρεαλισμός και Προοπτικές για την Κύπρο και την Ευρώπη».

Στην τοποθέτησή του ανέδειξε την ανάγκη ορθής εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ ενόψει και της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026.

Αναφερόμενος στο Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, τόνισε: «Με το νέο Σύμφωνο αποκτάμε ενιαίο σύστημα διαχείρισης, ταχύτερες διαδικασίες και πλαίσιο αλληλεγγύης. Προσπάθειά μας κατά την Κυπριακή Προεδρία θα είναι η διασφάλιση της εφαρμογής του στην πράξη». Όπως πρόσθεσε, το Σύμφωνο εισάγει για πρώτη φορά ρυθμίσεις αλληλεγγύης και κατανομής ευθυνών, πιο σαφείς κανόνες για την έννοια των «ασφαλών τρίτων χωρών» και ενθαρρύνει την ενίσχυση των νόμιμων οδών μετανάστευσης για την κάλυψη αναγκών της αγοράς εργασίας.

Για την ευρωπαϊκή στήριξη προς τα κράτη πρώτης γραμμής, σημείωσε ότι «η ΕΕ και το διεθνές/ενωσιακό δίκαιο δεν αποτελούν πανάκεια, αλλά το δεσμευτικό πλαίσιο, στο οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία και όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να κινούνται». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Κύπρος παρακολουθεί στενά τα φαινόμενα παράνομης διακίνησης σε συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς εταίρους, με έμφαση στην πρόληψη και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σχετικά με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ανέφερε ότι από τον Μάρτιο του 2023 έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2.900 μετεγκαταστάσεις αιτούντων άσυλο από την Κύπρο προς άλλα κράτη μέλη, χαρακτηρίζοντας τον μηχανισμό αυτό «εργαλείο που ανακουφίζει ουσιαστικά τις εγχώριες υποδομές και προσφέρει στους μετακινούμενους περισσότερες προοπτικές ένταξης».

Σε ό,τι αφορά την πολιτική επιστροφών, σημείωσε ότι «το 2024 καταγράφηκαν σχεδόν 11.000 αναχωρήσεις υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ στο εννεάμηνο του 2025 οι αναχωρήσεις πλησιάζουν ήδη τις 10.000». Στάθηκε επίσης στο ποσοστό απορρίψεων αιτήσεων διεθνούς προστασίας, που ανέρχεται περίπου στο 95%, υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποτυπώνει «την ανάγκη να παραμείνει βιώσιμο το σύστημα ώστε να παρέχεται προστασία σε όσους πράγματι τη δικαιούνται».

Για τις υποδομές, παρουσίασε την πρόοδο στην περιοχή Λιμνών της Λάρνακας, όπου ολοκληρώνεται η δημιουργία νέου Κέντρου Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και παραπλεύρως προαναχωρησιακού κέντρου, με σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Ειδική αναφορά έκανε στην ένταξη, χαρακτηρίζοντάς την «στρατηγική προτεραιότητα με σαφή οδικό χάρτη». Όπως είπε, η Εθνική Στρατηγική έχει ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πριν την κατάθεσή της στο Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο την έγκριση εντός Νοεμβρίου.

Διευκρίνισε ότι στην Κύπρο διαμένουν νόμιμα πάνω από 150.000 υπήκοοι τρίτων χωρών για λόγους σπουδών, εργασίας ή οικογενειακούς, ενώ οι αιτούντες και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ανέρχονται σε λίγο πάνω από 30.000.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον ρόλο των δημόσιων παρεμβάσεων στη μείωση της πόλωσης, ο κ. Ιωαννίδης δήλωσε: «Επενδύουμε σε σύγχρονες υποδομές και σε μια Εθνική Στρατηγική Ένταξης που μειώνει πόλωση και ενδυναμώνει όσους διαμένουν νόμιμα, προς όφελος της κοινωνικής συνοχής και της οικονομίας».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει με συνέπεια την πολιτική διαχείρισης ροών, την προστασία των συνόρων, την αποτελεσματική εξέταση αιτήσεων και επιστροφών, καθώς και την υλοποίηση στοχευμένων πολιτικών ένταξης, ώστε – όπως είπε – «να συνδυάζονται η νομιμότητα με την κοινωνική συνοχή και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με τη διοικητική αποτελεσματικότητα»