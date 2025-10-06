Οριστική ακύρωση της πρόνοιας για κατασκευή λεωφόρου κατά μήκος της παραλίας της Λεμεσού ζητά το ΕΤΕΚ, το οποίο εισηγείται να διαμορφωθεί ένας ποιοτικά δημόσιος χώρος με προτεραιότητα σε πεζούς και ποδηλάτες, στο φυσικό και πολιτιστικό τοπίο.

Το ΕΤΕΚ σχολιάζοντας τους υπό προώθηση σχεδιασμούς που αφορούν την Ακταία Οδό, υποδεικνύει πως αυτό που απαιτείται είναι να ακολουθηθούν σύγχρονες πρακτικές αστικού σχεδιασμού του δημόσιου χώρου προκειμένου να καλυφθούν οι σημερινές ανάγκες της Λεμεσού αλλά και των επόμενων γενεών των πολιτών της.

Σε επιστολή του προέδρου του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντή προς τον υπουργό Εσωτερικών, τον διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και την πρόεδρο του Πολεοδομικού Συμβουλίου αναφέρεται, πως διαχρονικά το ΕΤΕΚ και άλλοι επιστημονικοί φορείς έχουν τονίσει ότι η Ακταία Οδός δεν προσφέρεται για κινήσεις οχημάτων, αλλά για διαμόρφωση ποιοτικού δημόσιου χώρου με προτεραιότητα σε πεζούς και ποδηλάτες, στο φυσικό και πολιτιστικό τοπίο.

Ο κ. Κωνσταντής χαρακτηρίζει θετικό γεγονός τις κατασκευαστικές εργασίες του Δήμου Λεμεσού στην Ακταία, με δεδομένο ότι οδηγούν σε μετατροπή ενός τμήματος του παραλιακού μετώπου σε πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο. Ωστόσο, και παρά το ότι θεωρεί ότι τα έργα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, παρατηρεί πως αυτά έχουν μεταβατικό και προσωρινό χαρακτήρα.

Ο κ. Κωνσταντής αναφέρει, πως το Επιμελητήριο αναμένει από την πολιτεία να αναλάβει την ευθύνη για σχεδιασμό ενός σύγχρονου παραλιακού δημόσιου χώρου με κορυφαίες προδιαγραφές που να εξασφαλίζουν:

Προσβασιμότητα σε όλους

Συμπεριληπτικότητα όλων

Σύνδεση με τον αστικό ιστό, ώστε το παραλιακό μέτωπο να αποτελέσει ζωντανό μέρος της πόλης

Κλιματική ανθεκτικότητα και προστασία του περιβάλλοντος, με περιορισμό της αυτοκίνησης και έμφαση σε βιώσιμες μετακινήσεις.

Σε συνέχεια των πιο πάνω το ΕΤΕΚ εισηγείται όπως:

• Ακυρωθεί οριστικά η πρόνοια για κατασκευή λεωφόρου κατά μήκος της παραλίας. Η επικείμενη αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού αποτελεί μια ευκαιρία για θεσμική διόρθωση κυκλοφοριακών σχεδιασμών που έγιναν σε άλλες εποχές και με άλλες προτεραιότητες.

• Προκηρυχθεί αμέσως διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τον σχεδιασμό των δημόσιων χώρων κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, με τη συμμετοχή ειδικών σε θέματα πολεοδομίας, αρχιτεκτονικής και αρχιτεκτονικής τοπίου, βιώσιμων μεταφορών και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

• Εξασφαλισθούν διαδικασίες διαβούλευσης με τους πολίτες, τους επιστημονικούς φορείς και τους τοπικούς φορείς, ώστε το παραλιακό μέτωπο να αποτελέσει κοινό αγαθό και ζωντανό σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές.

Ο κ. Κωνσταντής υποδεικνύει, πως η Λεμεσός δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει ένα τόσο σπάνιο παραλιακό μέτωπο σε μια εποχή που όλες οι σύγχρονες πόλεις επενδύουν στην ποιότητα ζωής, στη βιωσιμότητα και στην κοινωνική συνοχή. Κατά το ΕΤΕΚ, η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί μοναδικό παραλιακό μέτωπο που θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως πάρκο και χώρος αναψυχής, και όχι ως λεωφόρος υψηλής κυκλοφορίας. Η Ακταία Οδός πρέπει να αποτελέσει υπόδειγμα δημόσιου χώρου, όχι μια ακόμη λεωφόρο, προσθέτει.

Τέλος, ο κ. Κωνσταντής αναφέρει πως το ΕΤΕΚ είναι στη διάθεση της Πολιτείας και του Δήμου με σκοπό να συνδράμει με τεκμηριωμένες επιστημονικές θέσεις και προτάσεις, ενώ προτίθεται να αναλάβει τη διοργάνωση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και της διαβούλευσης σε συνεργασία με τον Δήμο.