Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την άμεση ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας χοιρινής σιεφταλιάς κυπριακής παραγωγής, μετά τον εντοπισμό του επικίνδυνου μικροβίου Salmonella spp. στο πλαίσιο επίσημων ελέγχων της αγοράς.

Η μόλυνση εντοπίστηκε έπειτα από δειγματοληψία των Υγειονομικών Υπηρεσιών και επιβεβαιώθηκε από εργαστηριακές εξετάσεις στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Το προϊόν αφορά σιεφταλιά βαθιάς κατάψυξης με την εμπορική επωνυμία «Κιτρομιλίδη», σε συσκευασία 700 γραμμαρίων, με ημερομηνία παραγωγής 23/07/2025 και ανάλωση κατά προτίμηση πριν από 23/07/2026.

Η Salmonella μπορεί να προκαλέσει σοβαρές τροφικές δηλητηριάσεις, γι’ αυτό και οι αρμόδιες υπηρεσίες έδωσαν οδηγίες για άμεση απόσυρση όλων των ποσοτήτων της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά. Παράλληλα, ενημερώθηκε η παρασκευάστρια εταιρεία.

Το Υπουργείο Υγείας απευθύνει έκκληση στους καταναλωτές να μην καταναλώσουν το συγκεκριμένο προϊόν, σε περίπτωση που το έχουν ήδη προμηθευτεί, αλλά να το επιστρέψουν στα καταστήματα από όπου το αγόρασαν.

ΚΥΠΕ