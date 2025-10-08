Ούτε το 2026 θα περιληφθεί κονδύλι για τη δημιουργία νέου Ειδικού Σχολείου στη Λάρνακα, παρά το γεγονός πως υπάρχει υπερπληθυσμός σε αυτό του Αγίου Σπυρίδωνα. Η υπουργός Παιδείας δεν απέκλεισε μεν τη δημιουργία νέου, δεν έδωσε δε σαφή χρονοδιαγράμματα, σημειώνοντας σε απάντησή της προς τον βουλευτή, Πρόδρομο Αλαμπρίτη, πως το θέμα «μελετάται».

Ο βουλευτής Λάρνακας με επιστολή του, ημερομηνίας 10 Ιουλίου, προς την Αθηνά Μιχαηλίδου επανέφερε το σοβαρό θέμα, θέτοντας σειρά ερωτημάτων ως προς τους σχεδιασμούς του υπουργείου Παιδείας. Στην απάντησή της ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2025, η υπουργός Παιδείας ανέφερε πως το θέμα της ίδρυσης νέου Ειδικού Σχολείου στη Λάρνακα «μελετάται και ιεραρχείται στις προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού στο γενικότερο πλαίσιο για την ίδρυση νέων Ειδικών Σχολείων σε όλη την Κύπρο». Σημειώνει ακόμη πως αφότου «ιεραρχηθούν και προτεραιοποιηθούν οι ανάγκες για την ίδρυση νέων Ειδικών Σχολείων σε άλλες επαρχίες, αυτές θα προωθηθούν για ένταξή τους στον προϋπολογισμό του ΥΠΑΝ».

Η απάντηση δεν άφησε ικανοποιημένο τον βουλευτή, ο οποίος υπέδειξε πως παρά το γεγονός πως το θέμα αναγνωρίζεται, δεν υπάρχει ούτε χρονοδιάγραμμα, ούτε σαφής δέσμευση για ένταξη του έργου στον προϋπολογισμό του 2026. «Η Λάρνακα δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Το Ειδικό Σχολείο Άγιος Σπυρίδωνας είναι εδώ και καιρό υπερπλήρες, με αποτέλεσμα παιδιά, εκπαιδευτικοί και οικογένειες να ταλαιπωρούνται καθημερινά. Το δικαίωμα στη μόρφωση και στην αξιοπρέπεια των παιδιών με αναπηρίες δεν μπορεί να είναι θέμα ιεράρχησης, αλλά άμεσης προτεραιότητας», υποδεικνύει ο κ. Αλαμπρίτης, τονίζοντας πως χρειάζεται ξεκάθαρη πολιτική βούληση.

Σημειώνεται πως τον περασμένο Μάιο η υπουργός Παιδείας απαντώντας σε αντίστοιχο ερώτημα του βουλευτή Λάρνακας, Ανδρέα Πασιουρτίδη, είχε αναφέρει πως στο παρόν στάδιο το ΥΠΑΝ «θεωρεί ότι δεν κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια οποιασδήποτε προεργασίας ή μελέτης για την ανέγερση νέου Ειδικού Σχολείου στην επαρχία Λάρνακας, εφόσον θα γίνει βελτίωση και επέκταση του Ειδικού Σχολείου Άγιος Σπυρίδωνας».