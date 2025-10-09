Το ενδεχόμενο όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο μέλλον απευθύνεται στη Βουλή με «φουσκωμένους» προϋπολογισμούς είναι ορατό, όπως αναφέρθηκε χθες ενώπιον της επιτροπής Παιδείας.

Αυτός φαίνεται να είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υπάρχει, ίσως, καλύτερος προγραμματισμός σχετικά με δαπάνες που δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν έγκαιρα και συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά ερευνητικά προγράμματα.

Συγκεκριμένα, αυτό αναφέρθηκε από τον αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ιωάννη Γιαπιντζάκη, ο οποίος βρέθηκε ενώπιον της Επιτροπής για να αιτιολογήσει το αίτημα του ακαδημαϊκού ιδρύματος για κάλυψη πρόσθετων δαπανών για σκοπούς χρηματοδότησης εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και διαρθρωτικών προγραμμάτων και σχεδίων.

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο ζήτησε τροποποίηση του προϋπολογισμού του για το 2024 και συγκεκριμένα την αύξηση πρόνοιας άρθρου κατά περίπου €3,5 εκατομμύρια και ως αντιστάθμισμα αυτού, τη μείωση πρόνοιας άλλου άρθρου στον προϋπολογισμό, ενώ ζητήθηκε επίσης και αύξηση (περίπου €7,5 εκατ.) για δαπάνες που αφορούν ερευνητικά προγράμματα. Όπως επεξηγήθηκε στην επιτροπή Παιδείας, πρόκειται για δαπάνες που έχουν καταβληθεί αλλά που δεν ήταν εφικτό να προβλεφθούν εγκαίρως καθώς αυτό είναι δύσκολο να συμβεί στην περίπτωση αυτών των προγραμμάτων.

Η επιτροπή Παιδείας είδε θετικά αυτό το θέμα ωστόσο κάλεσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου όπως έρθει σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών για να μην επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο.