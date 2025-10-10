Έκδηλα παράνομη κρίθηκε χθες από το Διοικητικό Δικαστήριο η δίμηνη παράταση της διαθεσιμότητας της διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών Άννας Αριστοτέλους, από τα καθήκοντά της ως αποσπασμένη στην Προεδρία και δη ως υπεύθυνη ανθρωπιστικών θεμάτων και εγκλωβισμένων.

Μετά από προσφυγή στο Δικαστήριο συνοδευόμενη από μονομερή αίτηση, εκδόθηκε προσωρινό διάταγμα με το οποίο αναστέλλεται η παράταση της διαθεσιμότητάς της από την ΕΔΥ για δύο ακόμα μήνες, η οποία δόθηκε στις 3 Οκτωβρίου, λόγω της υπόθεσης των εγγράφων των Φυλακών. Όπως προκύπτει από τη διαδικασία, η ΕΔΥ έχει τώρα το δικαίωμα ένστασης στο να γίνει μόνιμο το διάταγμα. Αναμένεται ότι στις 20 Οκτωβρίου που ορίστηκε η υπόθεση, η Νομική Υπηρεσία να εκφράσει τη θέση της, κατά πόσο δηλαδή ενίσταται στην ακύρωση της διαθεσιμότητας ή μη. Σύμφωνα με το Διοικητικό Δικαστήριο, το διάταγμα ορίζεται επιστρεπτέο, δηλαδή για να ακουστεί και η πλευρά της ΕΔΥ καθώς και η προσφυγή για τις 20/10/2025 η ώρα 9π.μ. Το Δικαστήριο αποφάσισε επίσης όπως η προσφυγή, η ενδιάμεση αίτηση, η ένορκη δήλωση και τα τεκμήρια που τη συνοδεύουν και το διάταγμα του Δικαστηρίου να επιδοθούν στην ΕΔΥ.

Όπως είχε ανακοινώσει χθες ο δικηγόρος της κ. Αριστοτέλους, Κρις Τριανταφυλλίδης, η πελάτισσά του είχε ήδη προσφύγει κατά της πρώτης απόφασης της ΕΔΥ να την θέσει σε τρίμηνη διαθεσιμότητα. Στις 8 Οκτωβρίου προσέφυγε εκ νέου στο Διοικητικό Δικαστήριο καταχωρώντας νέα προσφυγή κατά της παράτασης της διαθεσιμότητάς της. Σύμφωνα με τον κ. Τριανταφυλλίδη, την 9/10/2025, δηλαδή χθες, το Διοικητικό Δικαστήριο επιλήφθηκε της αίτησης διά διάταγμα και αφού μελέτησε το υλικό που κατατέθηκε ενώπιον του από το δικηγορικό γραφείο Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης ΔΕΠΕ, εξέδωσε διάταγμα και ανέστειλε την απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας να παρατείνει την αρχική περίοδο διαθεσιμότητας διά ακόμη δύο μήνες με την αιτιολογία ότι αυτή έπασχε από έκδηλη παρανομία. Κατ’ επέκταση η Άννα Αριστοτέλους δεν ευρίσκεται πλέον σε διαθεσιμότητα και δύναται να επιστρέψει εις την εργασία της. Η υπόθεση ορίσθη ενώπιον του Δικαστηρίου την 20/10/2025 διά τα συνεπαγόμενα διαδικαστικά διαβήματα.

Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται ότι η Νομική Υπηρεσία θα προβεί σε ανακοινώσεις αναφορικά με το αίτημα του δικηγόρου της κ. Αριστοτέλους, για διορισμό ποινικών ανακριτών ώστε να εξετάσουν τα όσα ισχυρίζονται δύο κατάδικοι σε βάρος του Μ. Κατσουνωτού αξιωματικού της Αστυνομίας και της Μ. Σιαλή και του Χ. Ηροδότου, λειτουργών των φυλακών. Ως γνωστόν οι δύο κατάδικοι (ο ένας αποφυλακίστηκε πρόσφατα) υποστηρίζουν ότι τους πλησίασαν για να δώσουν ψεύτικες καταθέσεις εις βάρος της διευθύντριας των Φυλακών. Σημειώνεται ότι ο ένας κατάδικος, ορισμένα από αυτά που υποστηρίζει, τα είχε καταγγείλει σε κατάθεσή του προς τους ανακριτές που διερευνούσαν την υπόθεση των εγγράφων και μάλιστα οι δύο λειτουργοί των Φυλακών είχαν ανακριθεί και διενεργήθηκαν στη βάση ενταλμάτων, έρευνες στις οικίες τους χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε.

Αναμένεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας είτε θα ικανοποιήσει το αίτημα του κ. Τριανταφυλλίδη και να διορίσει ποινικούς ανακριτές, είτε να το απορρίψει. Όπως έχουμε γράψει, οι έρευνες για τα χιλιάδες έγγραφα των Φυλακών μεταξύ των οποίων και απόρρητα ή εμπιστευτικά, έχουν περατωθεί και ο σχετικός φάκελος διαβιβάστηκε προ ημερών στη Νομική Υπηρεσία για λήψη αποφάσεων. Η Αστυνομία προβαίνει σε συγκεκριμένα ευρήματα και τώρα επαφίεται στους νομικούς να αποφασίσουν κατά πόσο η υπόθεση θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και αν ναι για ποιους.