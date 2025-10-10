Σε νέες περιπέτειες μπαίνει η αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της Επαρχίας Λεμεσού (εκτός του ΧΑΔΑ στο Βατί) ύστερα από την ακύρωση της προσφοράς από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Ενώπιον της Αρχής είχε προσφύγει η εταιρεία CYFIELD ENGINEERING AND CONTRACTING PUBLIC LIMITED προβάλλοντας πέντε λόγους υπέρ της ακύρωσης της προσφοράς, εκ των οποίων οι τρεις έγιναν αποδεκτοί. Η προσφορά υπό τον τίτλο «Αποκατάσταση και μετέπειτα φροντίδα των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της Επαρχίας Λεμεσού (εκτός του ΧΑΔΑ στο Βατί)» είχε κατακυρωθεί σε εταιρεία έναντι €6.100.000 πλέον Φ.Π.Α.

Σημειώνεται, πως η Κύπρος είναι υποχρεωμένη να αποκαταστήσει τους ανενεργούς Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της έναντι των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του άρθρου 14 της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ της 26ης Απριλίου 1999 περί Υγειονομικής Ταφής των Αποβλήτων, για τον περιορισμό παραγωγής μεθανίου από τους χώρους υγειονομικής ταφής, συμπεριλαμβανομένου και των ανεξέλεγκτων και ημι-ανεξέλεγκτων χώρων απόρριψης.

Οι ΧΑΔΑ της Επαρχίας Λεμεσού (εκτός Βατί) έπαψαν τη λειτουργία τους το 2012.

Στο πλαίσιο του έργου θα αφαιρεθεί το μολυσμένο επιφανειακό έδαφος, θα αποκατασταθεί ο χώρος απόθεσης απορριμμάτων, θα εκτελεστούν εργασίες σε χώρους απόθεσης απορριμμάτων και θα δημιουργηθεί δίκτυο αποστράγγισης.

Σύμφωνα με την Έκθεση Γεγονότων, ο Διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 14.05.2025. Η διαδικασία ήταν ανοικτή και κριτήριο ανάθεσης ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά ενώ η εκτιμώμενη αξία του Διαγωνισμού καθορίστηκε στο ποσό των €5.300.000.

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης κατά τις συνεδρίες της ημερομηνίας 20.06.2025 και 27.06.2025. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού εξέτασε τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τέσσερις οικονομικούς φορείς και αναζήτησε τις διευκρινίσεις που έκρινε αναγκαίες, ετοίμασε την Έκθεση Αξιολόγησης της ημερ. 15.07.2025, την οποία προώθησε στο Συμβούλιο Προσφορών.

Το Συμβούλιο Προσφορών κατά τη συνεδρία του ημερ. 25.07.2025 αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και να αναθέσει τη Σύμβαση στον Επιτυχόντα Προσφοροδότη για το ποσό των €6.100.000 πλέον Φ.Π.Α.

Οι προσφοροδότες ενημερώθηκαν για την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την επιστολή της τελευταίας ημερ. 31.07.2025, με αποτέλεσμα την καταχώρηση από πλευράς CYFIELD προσφυγής κατά την απόφασης του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Η Αναθεωρητική Αρχή εξετάζοντας τη θέση της CYFIELD, ότι το έργο ήταν ψηλότερης κατηγορίας και όχι κατηγορίας Γ, (οπόταν η εταιρεία στην οποίαν κατακυρώθηκε η προσφορά έπρεπε να αποκλειστεί επειδή δεν πληρούσε τα κριτήρια) καταγράφει στην απόφαση της και τα εξής: Είναι φανερό, πως αν η Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων) προέβαινε στη δέουσα έρευνα θα αντιλαμβάνετο ότι το τεχνικό έργο που δήλωσε ο Επιτυχών Προσφοροδότης δεν ανταποκρίνετο στις απαιτήσεις του σχετικού όρου, εφόσον δεν είναι της ίδιας ή ανώτερης Κατηγορίας/Τάξης με εκείνο του Διαγωνισμού.

Εξάλλου, ως προς τον δεύτερο λόγο τον οποίον επικαλέστηκε η CYFIELD ζητώντας ακύρωση της προσφοράς (σχετικά με την πείρα του βασικού εμπειρογνώμονα της εταιρείας στην οποίαν κατακυρώθηκε η προσφορά), η Αναθεωρητική Αρχή παρατηρεί: «Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε ως προς το ύψος της διαφοράς της απόκλισης ενόψει της παραδοχής της Αναθέτουσας Αρχής (κατά την ακρόαση) ότι πράγματι υπολείπονται στο θέμα της επαγγελματικής πείρας του εμπειρογνώμονα περίπου 8 μήνες από την 6ετή επαγγελματική πείρα σε τεχνικά έργα, που απαιτούσε ο όρος».

Για το ίδιο ζήτημα η Αναθεωρητική Αρχή καταγράφει: «Δεν αποκλείουμε επίσης, η διαπίστωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι η προσφορά του Επιτυχόντα Προσφοροδότη πληρούσε τον όρο να είναι προϊόν πλάνης, λαμβανομένης υπόψη της προβαλλόμενης, λανθασμένης βέβαια, θέσης της Αναθέτουσας Αρχής ότι το έργο του παρόντος Διαγωνισμού ήταν Τάξης Γ΄.

Εξάλλου, σε άλλο σημείο της απόφασης, η Αναθεωρητική καταγράφει: Αν η Αναθέτουσα Αρχή προέβαινε στη δέουσα έρευνα, αναμένεται ότι θα αντιλαμβάνετο ότι ο Επιτυχών Προσφοροδότης βαρύνετο με την καταδίκη ημερ.22/5/2025 στο πλαίσιο Ποινικής Υπόθεσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έκδοση επιταγής χωρίς αντίκρισμα, κάτι το οποίο αποτελεί λόγο αποκλεισμού για διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.