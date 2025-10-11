Εκπληκτικές είναι οι εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες από πηγές νερού που συντηρεί το Τμήμα Δασών στα ορεινά.

Όπως αναφέρει το Τμήμα , «παρόλο που σημειώθηκαν κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις στα δάση, η ανάγκη για νερό στην άγρια ζωή παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο. Το Τμήμα Δασών συνεχίζει αδιάκοπα το έργο της συντήρησης και διαφύλαξης των φυσικών πηγών, αναγνωρίζοντάς το ως μία από τις σημαντικότερες δράσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας».

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών στο βίντεο διακρίνονται αγρινά, αετοί, αλεπούδες, φάσσες, διπλοσάϊνα, περδίκια, φίδια, αλλά και αγριοκάτσικα.

Στα βίντεο που ακολουθούν αποτυπώνονται ορισμένες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες καταγραφές από τη ζωή εμβληματικών ειδών της δασικής πανίδας: