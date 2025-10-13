Υπογράφτηκε την Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2025 στο γραφείο του Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων το συμβόλαιο για το έργο «Υλοποίηση έργων ΣΒΑΚ: σταθμοί στάθμευσης και μετεπιβίβασης – Επαρχία Λεμεσού». Το συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Ελευθέριος Ελευθερίου και, εκ μέρους της εταιρείας «Spacialogic Construction CY Ltd», ο κ. Κώστας Λαμπρή.

Το έργο χωροθετείται στην Επαρχία Λεμεσού, στα δημοτικά όρια του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών και του Δήμου Ανατολικής Λεμεσού (πρώην Κοινότητα Αγίου Τύχωνα), στην Επαρχία Λεμεσού.

Το Έργο αφορά τη μελέτη, κατασκευή και 12ετή συντήρηση δύο σταθμών στάθμευσης και μετεπιβίβασης, στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών και στον Δήμο Ανατολικής Λεμεσού (πρώην Κοινότητα Αγίου Τύχωνα), στην Επαρχία Λεμεσού, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Τεμάχιο στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών: ισόγειο κτίριο (με στέγαστρο), συνολικού εμβαδού 260 τ.μ., κατ’ ελάχιστο 190 ακάλυπτους χώρους στάθμευσης, 6 χώρους στάθμευσης και φόρτισης λεωφορείων και βαρέων οχημάτων, κατασκευή τμήματος δημοσίου δρόμου, καθώς και πεζογέφυρα που συνδέει τον χώρο στάθμευσης με την Οδό Γουόλτερ Ντίσνεϋ.

• Δημόσιο χώρο στάθμευσης στον Δήμο Ανατολικής Λεμεσού (πρώην Κοινότητα Αγίου Τύχωνα): ισόγειο κτίριο (με στέγαστρο), συνολικού εμβαδού 215 τ.μ., στάση δύο (2) λεωφορείων (δια κολπίσκου επί του οδοστρώματος), καθώς και κατ’ ελάχιστο 160 ακάλυπτους χώρους στάθμευσης.

Η υλοποίηση του έργου προγραμματίζεται να αρχίσει τον Οκτώβριο 2025, με διάρκεια εκτέλεσης 14 μήνες, και κόστος €3.850.000 συν Φ.Π.Α.