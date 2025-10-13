Στο στάδιο μελέτης της πρώτης φάσης για τη μεταφορά μαθητών με λεωφορεία από τα σχολεία στις λέσχες και τις απογευματινές δραστηριότητες βρίσκεται το Υπουργείο Μεταφορών σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους Δήμους Στροβόλου και Κουρίου, ενώ ο Δήμος Αγλαντζιάς κατέθεσε τη δική του πρόταση.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, σε δηλώσεις του στο philenews, ανέφερε ότι «εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε κάποια πιλοτικά έργα, τα οποία σε πρώτη φάση, μάλλον θα κινηθούν προς τις απογευματινές λέσχες», εξηγώντας πως σε αρχικό στάδιο, αυτό το εγχείρημα είναι πιο απλό να το διαχειριστείς διοικητικά.

Ωστόσο, ο κ. Βαφεάδης, πρόσθεσε πως είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο, από την πρώτη φάση του έργου, να χειριστούν και απογευματινές ασχολίες άλλων ιδιωτικών φορέων, όπως οι ακαδημίες ποδοσφαίρου.

«Η φάση είναι στο στάδιο της μελέτης για να καταλήξουμε κατά πόσο θα βγούμε σε προσφορά για αυτές τις υπηρεσίες ή σε μία γενική δήλωση ενδιαφέροντος από φορείς που δραστηριοποιούνται με αυτό το θέμα, για να μπορέσουν να το τρέξουν», εξήγησε ο Υπουργός Μεταφορών.

Παράλληλα, ο κ. Βαφεάδη, αναφερόμενος στους Δήμους που ήρθαν σε επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο, είπε ότι ο Δήμος Στροβόλου ζήτησε εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους γονείς, οι οποίοι θα υποβάλουν τα στοιχεία τους σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, τονίζοντας πως αυτό δικαιολογημένα θα χρειαστεί χρόνο.

Αναφορικά με τον Δήμο Αγλαντζιάς, ο Υπουργός Μεταφορών, ανέφερε ότι έγινε μία πρώτη συζήτηση, ενώ ο Δήμος Κουρίου ήδη τρέχει ένα πρότυπο σχέδιο.

«Εμείς επιδιώκουμε και θέλουμε να δώσουμε μία υπηρεσία προς αυτή την κατεύθυνση. Να μειώσουμε τη συμφόρηση στους δρόμους τα απογεύματα, να δώσουμε χρόνο πίσω στους γονείς και να καλυτερέψει η ποιότητα ζωής. Το όφελος είναι διπλό, καθώς βελτιώνει τη δυνατότητα των παιδιών να κινούνται κάπως ανεξάρτητα», τόνισε ο κ. Βαφεάδης.

Εξηγώντας τη βασική ιδέα της πρώτης φάσης για τη μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία στις απογευματινές τους δραστηριότητες, ο Υπουργός Μεταφορών είπε πως αρχική σκέψη είναι η μεταφορά των παιδιών από το σχολείο στις λέσχες, με τους γονείς να τα παίρνουν στη συνέχεια από τις λέσχες στο σπίτι.

Δήμος Στροβόλου – Ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Σε εφαρμογή τίθεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη μεταφορά μαθητών στις απογευματινές τους δραστηριότητες υπό την σκεπή του Δήμου Στροβόλου.

Ο Δήμαρχος Στροβόλου, Σταύρος Σταυρινίδης, ανέφερε στο philenews ότι, πρώτα θα ερωτηθούν οι γονείς των παιδικών λεσχών εάν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και μετέπειτα θα τεθεί σε εφαρμογή.

Ο Δήμος Στροβόλου προχώρησε από πέρυσι με την προκήρυξη διαγωνισμού, ενώ η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανατέθηκε σε ανάδοχο εταιρεία. Οι γονείς, εάν επιθυμούν, θα μπορούν να δηλώσουν στην εν λόγω πλατφόρμα την κατοικία ή τη λέσχη και να αναφέρουν τις δραστηριότητές των παιδιών τους.

Έτσι, μέσω της εφαρμογής GIS θα γίνει πίνακας προέλευσης και προορισμού όπου θα γίνονται μία ή δύο γραμμές, ανάλογα με το ενδιαφέρον, για να εξυπηρετούνται αυτές οι μετακινήσεις.

Να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε μετά από πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών προς τους Δήμους. Ο Δήμος Στροβόλου προχώρησε σε προκήρυξη προσφοράς και διενέργεια ερωτηματολογίου με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο τελικό στάδιο του όλου εγχειρήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το πρόγραμμα αυτό δεν εμπίπτει στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές και ως εκ τούτου δεν το διαχειρίζεται το Υπουργείο Μεταφορών.

Ο εκάστοτε Δήμος, θα μπορεί να συμβληθεί με εταιρείες που διαχειρίζονται ιδιωτικά λεωφορεία, με στόχο να εξυπηρετούνται οι μαθητές που διακινούνται στις απογευματινές τους δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα τα φροντιστήρια και τις αθλητικές δραστηριότητες και αυτά να γίνονται με τη χρήση λεωφορείου.

Εάν επιτευχθεί αυτή η πρωτοβουλία, τότε θα επιλυθεί σε κάποιο βαθμό η συμφόρηση στους δρόμους τα απογεύματα, τουλάχιστον στον Στρόβολο, ενώ θα αποτελεί και μία εξυπηρέτηση προς τους γονείς.

Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς: Να επιχορηγηθούν τα μεταφορικά του Ανοιχτού Σχολείου – Πέρυσι είχαμε 1.100 μαθητές

Με αφορμή το πιο πάνω θέμα, ο Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς, Ανδρέας Κωνσταντίνου, ανέφερε στο philenews ότι κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση στο Υπουργείο Μεταφορών.

Εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου είναι να επιχορηγηθούν τα μεταφορικά του Ανοιχτού Σχολείου, καθώς σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγλαντζιάς, πέρυσι γύρω στους 1.100 μαθητές πήγαιναν σε απογευματινές δραστηριότητες.

«Έχουμε 60-70 δραστηριότητες, με χαμηλή τιμή, όπως για παράδειγμα μπαλέτο και ζωγραφική, με τους μαθητές να πηγαίνουν συγκεκριμένες ώρες στο Ανοιχτό Σχολείο. Είναι σημαντικό να ξέρουν οι γονείς ότι το λεωφορείο θα πάρει στο μάθημα τα παιδιά και θα τα επιστρέψει στη συνέχεια στο σπίτι», είπε ο κ. Κωνσταντίνου, εξηγώντας τη φιλοσοφία της εισήγησης που έκανε στο Υπουργείο Μεταφορών.

Εφαρμόζεται εδώ και χρόνια η μεταφορά μαθητών σε παιδική λέσχη στον Ύψωνα

Το σύστημα μεταφοράς μαθητών από το σχολείο στην παιδική λέσχη, εφαρμόζεται ήδη στην κοινότητα Ύψωνα, με τον Δήμαρχο Κουρίου, Παντελή Γεωργίου, να εξηγεί ότι ήδη υπάρχει συμφωνία με ιδιώτη σε ό,τι αφορά στην απογευματινή λέσχη της περιοχής. Συγκεκριμένα, λεωφορείο παίρνει τα παιδιά από το σχολείο, ενώ συνοδός βρίσκεται μαζί με τα παιδιά κατά τη διάρκεια της διαδρομής, και τα μεταφέρει στην απογευματινή λέσχη, όπου από εκεί οι γονείς παίρνουν τα παιδιά τους.

Τα παιδιά που μεταφέρονται στην παιδική λέσχη της κοινότητας του Ύψωνα, είναι από 5 μέχρι 12 ετών, ενώ το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο Δήμαρχος Κουρίου, ανέφερε στο philenews ότι του ζητήθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών, να εξετάσει κατά πόσο μπορεί να επεκταθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία και σε άλλες απογευματινές δραστηριότητες. Ο Δήμος ξεκίνησε μία διεργασία μαζί με ιδιώτες, κυρίως αθλητικές ακαδημίες, καθώς είναι αρκετά τα παιδιά που πηγαίνουν ταυτόχρονα την ίδια ώρα στις προπονήσεις.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι τώρα άνοιξε και μία παιδική λέσχη στην κοινότητα της Επισκοπής, ενώ αναλόγως της επέκτασης των παιδικών λεσχών σε όλες τις κοινότητες του Δήμου, θα επεκτείνεται και το εν λόγω πρόγραμμα εκεί και όπου υπάρχει ανάγκη.

Σκοπός του Δήμου Κουρίου, σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, είναι να γίνουν οι απαραίτητες διεργασίες ούτως ώστε να διαφανεί κατά πόσο, σε πρώτη φάση, μπορεί να επεκταθεί το πρόγραμμα και για τις αθλητικές δραστηριότητες. Μάλιστα, το Υπουργείο Μεταφορών, είναι διατεθειμένο να επιχορηγήσει τυχόν νέα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών.