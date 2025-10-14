Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στη χθεσινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Τμήματος Γεωργίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η ορθή χρήση των επαναχρησιμοποιούμενων κιβωτίων μεταφοράς και συσκευασίας, με την πολιτική ηγεσία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συναινούν σε σειρά αποφάσεων με άμεσο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Μεταξύ των πλέον καθοριστικών αποφάσεων ξεχωρίζει η άμεση επιστροφή των κιβωτίων στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενέργεια που θεωρείται το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση συμμόρφωσης με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την αρχή μιας πιο διαφανούς και δίκαιης διαχείρισης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού στον τομέα της γεωργικής διανομής.

Παράλληλα, το Τμήμα Γεωργίας θα προχωρήσει στην κατάρτιση εγχειριδίου ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας, με στόχο την ενιαία κατανόηση και εφαρμογή των προβλέψεων από όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η σύσταση Ομάδας Εργασίας υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από βασικούς φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως οι Σύνδεσμοι Υπεραγορών, Εμπόρων και Εισαγωγέων, το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ, αγροτικές οργανώσεις, ομάδες παραγωγών και το ίδιο το Τμήμα Γεωργίας.

Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας έχει στη διάθεσή της διάστημα τεσσάρων μηνών για να μελετήσει βέλτιστες πρακτικές, να αξιολογήσει τις εισηγήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί και να διαμορφώσει συγκεκριμένες προτάσεις για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας.