Νεκροψία διενεργήθηκε σήμερα από την ιατροδικαστή Αγγελική Παπέττα για τον 65χρονο Doru-Gheorghe Spataceanu από τη Ρουμανία, ο οποίος υπέκυψε χθες στα τραύματά του έπειτα από νοσηλεία ενός μήνα σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού.

Κατά τη νεκροψία λήφθηκαν δείγματα για ιστοπαθολογικές εξετάσεις, με αποτέλεσμα να μην καθοριστεί προς το παρόν η ακριβής αιτία θανάτου.

Ο 65χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, στην οδό Λεοντίου στη Λεμεσό, σχεδόν απέναντι από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λεωφορείο της ΕΜΕΛ που κινούνταν με βόρεια πορεία, σταμάτησε στη στάση έξω από την Τεχνική Σχολή, όμως λόγω σταθμευμένου οχήματος μπροστά του, ο οδηγός έκανε όπισθεν και, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε τον πεζό που βρισκόταν πίσω από το λεωφορείο.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, έχοντας υποστεί κατάγματα πλευρών και σοβαρές εσωτερικές κακώσεις που επηρέασαν ζωτικά όργανα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του χθες το απόγευμα.

Οι έρευνες της Τροχαίας Λεμεσού συνεχίζονται για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.