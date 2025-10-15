Οι συντηρητές αρχαιοτήτων μπροστά! Βγήκαν από τα εργαστήρια και δούλεψαν σε αίθουσα του Κυπριακού Μουσείου στη Λευκωσία, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία, τη δυνατότητα, να παρακολουθήσουν από κοντά τη δουλειά τους. Με αφορμή τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Συντήρησης, οι συντηρητές κινητών αρχαιοτήτων του Κυπριακού Μουσείου παρουσιάζονται μπροστά και εν δράσει.

Για το σκοπό αυτό, σήμερα και αύριο (8.30 – 16.30) έστησαν προσωρινά εργαστήρια, συντήρησαν και θα συντηρήσουν αρχαία αντικείμενα ενώπιον των επισκεπτών, ενημερώνοντας για τη δουλειά τους και απαντώντας σε τυχόν ερωτήσεις. Όσοι επισκέφθηκαν το Μουσείο ή προτίθενται να το κάνουν, αξιοποιώντας την ευκαιρία, θα μάθουν περισσότερα για τους στόχους, τις διαδικασίες, τα υλικά και τις αρχές που διέπουν τη συντήρηση αρχαιοτήτων.

Σημειώνεται ότι οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Συντήρησης αποτελούν θεσμό της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συλλόγων Συντηρητών (ECCO) ο οποίος ξεκίνησε το 2018( σ.σ, στην Κύπρο ένα πρώτο βήμα έγινε το 2023 και από πέρσι επιδίωξη είναι να καταστεί ετήσιος θεσμός). Στόχος του θεσμού είναι, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, «η προβολή προς το ευρύ κοινό, της συνεισφοράς της επιστήμης της συντήρησης στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αρχών και διεθνών συμβάσεων που διέπουν το επάγγελμα. Παράλληλα στοχεύει στην ενημέρωση για το επάγγελμα του Συντηρητή, ένα σύνθετο επάγγελμα που συνδυάζει εφαρμοσμένες και ανθρωπιστικές επιστήμες, χειρωνακτική επιδεξιότητα και πολλά άλλα.

Μεράκι και επιστημοσύνη

Η ομάδα των συντηρητών, νέοι επιστήμονες με όρεξη και μεράκι, με επικεφαλής την κυρία Ελένη Λοϊζίδου, είναι επιφορτισμένη να συντηρήσει περίπου 6.000 αρχαία κινητά αντικείμενα για να μεταφερθούν στο νέο Μουσείο. Αν και η ομάδα είναι υποστελεχωμένη, ωστόσο, εργάζεται πυρετωδώς για να είναι έτοιμη, όταν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες για το νέο Μουσείο.