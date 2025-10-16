«Επιτέλους ακούστε μας. Κάποιος πρέπει να μας στηρίξει και εμάς. Ζούμε πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε. Οι άνθρωποι μας μένουν μέσα στα περιπολικά έξω από τα ΤΑΕΠ μέχρι να τους δει γιατρός ή πάμε εμείς, τα μέλη των οικογενειών τους, οι γονείς τους, μπροστά στους δικαστές, να τους κατηγορούμε ότι είναι επικίνδυνοι για να γίνει εφικτή η νοσηλεία τους».

Πάγωσε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας με το ξέσπασμα της εκπροσώπου του Συνδέσμου Οικογενειών Ψυχικά Ασθενών.

«Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Μιλάτε για άστεγους ψυχικά ασθενείς. Πολλοί έχουν οικογένειες, έχουν και στέγη. Μας θεωρούν εχθρούς τους όμως. Είμαστε εμείς που τους κατασκοπεύουμε, τους ψεκάζουμε, θα τους προδώσουμε. Για αυτό οι ίδιοι απομακρύνονται από τις οικογένειες τους».

Και συνέχισε: Όταν ένα άτομο βρίσκεται σε ψυχωσική κρίση, οι συγγενείς πρέπει να πάμε στην Αστυνομία να ζητήσουμε να έρθει η Αστυνομία να πάρει τον άνθρωπο μας με το περιπολικό, να πάει στο νοσοκομείο, να περιμένει τον ψυχίατρο, να πάμε στον Δικαστή για να εκδοθεί το διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας. Αυτά όλα συμβαίνουν στην Κύπρο. Εμείς που τα ζούμε όμως, δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουν. Σας ενημερώνουμε και περιμένουμε κάτι να κάνετε».

Όταν τελικά εκδοθεί το διάταγμα, «πάνε στα σπίτια τους από το νοσοκομείο, περνά λίγος καιρός, σταματούν να παίρνουν τα φάρμακα τους, υποτροπιάζουν και πάλι από την αρχή. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται διαρκή στήριξη. Έναν άνθρωπο να τους παρακολουθεί, να τους στηρίζει συνεχώς για να μην υποτροπιάζουν και διαδικασίες σωστές. Να μην υποχρεώνονται οι γονείς να κατηγορούν τα παιδιά τους μπροστά στους δικαστές για να πετύχουν τη νοσηλεία τους».

Η επιτροπή Υείας συζητούσε τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της Ψυχικής Υγείας στην Κύπρο με τους συμμετέχοντες να αναλύουν τα όσα προγραμματίζεται να γίνουν στο μέλλον.