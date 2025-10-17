Εταιρεία πώλησης αυτοκινήτων ζητά από τους αγοραστές, όταν αποταθούν κοντά της με σκοπό να εξασφαλίσουν πιστοποιητικό ότι για το όχημά τους δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε ανάκληση από την κατασκευάστρια εταιρεία κοκ, να υπογράψουν έγγραφο, με το οποίο να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη, αντί του πωλητή.

Η υπογραφή του σχετικού εγγράφου ζητήθηκε ήδη από ιδιοκτήτη, ο οποίος αγόρασε το όχημα καινούριο και απλώς αποφάσισε να το πουλήσει, όπως ανέφερε ενώπιον των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Μεταφορών ο βουλευτής κ. Σταύρος Παπαδούρης. Κάλεσε δε τον υπουργό Μεταφορών κ. Αλέξη Βαφεάδη, ο οποίος ήταν παρών, να εξετάσει το όλο θέμα.

Φαίνεται, είπε ο κ. Παπαδούρης, πως εταιρείες έχουν συμβουλευτεί τους νομικούς τους συμβούλους και έχουν ετοιμάσει έγγραφα τα οποία οι πολίτες θα υπογράφουν και θα αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη των ανακλήσεων.

«Στο τέλος θα δημιουργηθεί νέο αδιέξοδο, και αν στο μέλλον προκύψει πρόβλημα ανάλογης κλίμακας με αυτό των αερόσακων δεν θα βρούμε άκρη», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής των Οικολόγων αναφερόμενος στην ανάγκη εποπτείας της αγοράς παρατήρησε: «Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει και τα μηνύματα που φτάνουν κοντά μας δεν είναι καλά και δεν μιλώ μόνο για τις χρεώσεις όπως συνέβη στην περίπτωση των αερόσακων Τακάτα. Συγκεκριμένα αναφέρω το εξής: Ιδιοκτήτης καινούριου οχήματος το οποίο στη συνέχεια αποφάσισε να πουλήσει (πλήρωσε και €30 για να του δοθεί βεβαίωση από την εταιρεία από την οποίαν το αγόρασε) και έλαβε την ακόλουθη απάντηση:

«Όσον αφορά το αίτημά σας (για τυχόν εκκρεμούσες ανακλήσεις του οχήματος) σας ενημερώνουμε ότι δεν κατέστη δυνατόν να εξευρεθεί πληροφορία, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει από τον κατασκευαστή αυτή την χρονική στιγμή».

Θέλω να καταλάβω τι πρέπει να κάνει ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης όταν θέλει να μεταβιβάσει το όχημά του, είπε ο κ. Παπαδούρης ο οποίος πρόσθεσε: Το πιο ανησυχητικό, όμως, είναι ότι κάποιοι κάθισαν και ετοίμασαν και δεύτερο έγγραφο το οποίο επισυνάπτουν (μαζί με τη βεβαίωση) και το οποίο περιλαμβάνει κάποιους νομικούς όρους και σας διαβάζω τον πιο επικίνδυνο όρο που καταγράφεται στο έγγραφο: «Ο ιδιοκτήτης, δια της παρούσης δηλώνει αμετάκλητα ότι η εταιρεία δεν ήταν ή είναι ο διανομέας ή οικονομικός φορέας που διέθεσε στον ιδιοκτήτη το πιο πάνω αναγραφόμενο όχημα καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Ο ιδιοκτήτης επίσης αναγνωρίζει ότι είναι εμπορικώς και πρακτικώς αδύνατο για την εταιρεία να γνωρίζει τον οποιονδήποτε αρμόδιο οικονομικό φορέα».

Και ο κ. Παπαδούρης συνέχισε: Τι λέει η εταιρεία με το συγκεκριμένο άρθρο 3 που διάβασα; Λέει στον ιδιοκτήτη, να δηλώσεις (ως ιδιοκτήτης) ότι δεν είμαι (ως εταιρεία) ούτε ο διανομέας, ούτε ο αντιπρόσωπος ούτε ο υπεύθυνος οικονομικός φορέας. Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία εξαιρεί τον εαυτόν της από τον σχετικό κανονισμό της νομοθεσίας και απεκδύεται των ευθυνών της.

Πραγματικά, έμεινα με το στόμα ανοικτό, είπε ο κ. Παπδούρης, ο οποίος πρόσθεσε πως αν ο ιδιοκτήτης υπογράψει το συγκεκριμένο χαρτί το οποίο είναι νομικό έγγραφο, αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της διαδικασίας ανάκλησης του οχήματος του.

Οπόταν, κ. υπουργέ (είπε απευθυνόμενος στον κ. Αλέξη Βαφεάδη) πρέπει να δείτε πως χειρίζεστε τα θέμα της εποπτείας της αγοράς σε θέματα ανάκλησης οχημάτων.

Ο κ. Βαφεάδης ανέφερε πως δεν έχει υπόψιν τη συγκεκριμένη πρακτική και ότι το θέμα θα εξεταστεί.