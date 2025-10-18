Αυτή τη φορά, η συνάντησή μας ήταν πιο ανθρώπινη, τηρουμένων των αναλογιών. Ο Κενάν βρίσκεται πια στην ανοικτή φυλακή και, αν εξαιρέσει κανείς πως παρέλαβε τα βιβλία του ένα μήνα μετά την άφιξή του στην Κύπρο, ζει σε καλύτερες συνθήκες από εκείνες που ζούσε στη Γερμανία ή ακόμα και το 2023 όταν είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας και περίμενε την έκδοσή του. Όταν του το επισημάναμε, μας εξήγησε ότι δεν τον ενδιαφέρει η ανοικτή φυλακή, η έγνοια του είναι αν η Κύπρος θα συνεχίσει να εκπληρώνει μια απόφαση του Ερντογάν, δηλαδή την πολιτική του δίωξη.

«Μπορώ να δεχτώ να είμαι όμηρος στη Γερμανία, αλλά όχι στην Κύπρο», είπε χωρίς ιδιαίτερες εξηγήσεις, αφού πια καταλαβαινόμαστε δίχως πολλά λόγια. Ο Κούρδος αγωνιστής, πιο συναισθηματικός από τις προηγούμενες φορές που μιλήσαμε ξεκίνησε να διηγείται τις στιγμές της επιστροφής του στην Κύπρο.

«Με πλήγωσε που οι Κύπριοι αστυνομικοί μου έβαλαν χειροπέδες μπροστά στους Γερμανούς δήμιούς μου», είπε, επισημαίνοντας πως ήταν λες και ακολουθούσαν οδηγίες από ένα άλλο κράτος εκ μέρους φυσικά της Τουρκίας. Και επαναλαμβάνοντας πως νιώθει πολύ άσχημα που υποχρεώνει την Κύπρο να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, παρόλο που προσπαθούσαμε να τον πείσουμε ότι δεν είναι αυτός που δημιουργεί το πρόβλημα, αλλά αυτοί που αποφάσισαν να τον φυλακίσουν και να τον εκδώσουν στη Γερμανία για να καταδικαστεί για τις πολιτικές του πεποιθήσεις.

Μας συγκίνησε όταν ζήτησε συγγνώμη και μετά από μια μεγάλη παύση εξήγησε: «Ζητώ συγγνώμη από τον κυπριακό λαό, γιατί υποχρεώνω τα παιδιά των αγωνιστών της ΕΟΚΑ να με προσέχουν στη φυλακή», εννοώντας πως ταλαιπωρεί ο ίδιος έναν κύκλο ανθρώπων. Ντραπήκαμε. Δακρύσαμε. Μας ευχαρίστησε γιατί -όπως είπε- βοηθήσαμε την κυπριακή κοινωνία να καταλάβει το ηθικό κομμάτι της υπόθεσής του. «Αλλά η κυπριακή δικαιοσύνη (και η κυπριακή κυβέρνηση) επέβαλε το νομικό κομμάτι, δεν ζήτησε στοιχεία, αρνήθηκε το διεθνές δίκαιο και έκανε το χατίρι της Γερμανίας και της Τουρκίας», είπε, υπογραμμίζοντας πως η Κύπρος χειραγωγήθηκε και αυτό δεν είχε καμία σχέση το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Ο Κενάν Αγιάζ διερωτήθηκε έπειτα, αν το κυπριακό νομικό σύστημα έχει υποχρέωση έναντι του γερμανικού και επέμεινε πως όφειλαν να τον ξαναπάρουν σε κυπριακό δικαστήριο πριν τον βάλουν στις Κεντρικές Φυλακές, εκπληρώνοντας μια απόφαση με μοναδική κατηγορία τη συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. «Να έρχονταν να με ακούσουν όλοι οι δικηγόροι», τόνισε επεξηγώντας τι συνέβη στην υπόθεσή του. Η Γερμανία τον παρουσίασε ως υψηλά ιστάμενο του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, συμφώνησε σε ό,τι ισχυρίστηκαν οι γερμανικές Αρχές και άρα το τουρκικό φασιστικό κράτος. Δεν είχαν το παραμικρό στοιχείο εναντίον του, καμία απόδειξη για αξιόποινη πράξη, έδειξαν απλώς φωτογραφίες από τη γιορτή του Νεβρόζ και τηλεφώνημα από τον συναγωνιστή του Τσερκέζ Κορκμάζ για να αποδείξουν πως ήταν ένοχος.

Δήλωσε περήφανος και συμφωνήσαμε γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία, έβγαλε τις μάσκες αυτών που παραβιάζουν την ελευθερία και τη δημοκρατία. «Προσπάθησαν να με παρουσιάσουν ως εγκληματία και οι Κύπριοι δικαστές το αποδέχτηκαν», υπογράμμισε διαχωρίζοντας την εξουσία από την κοινωνία. «Οι Κύπριοι συμπεριφέρθηκαν με αξιοπρέπεια, σαν να ήμουν δικό τους παιδί».

Ο Κούρδος αγωνιστής υπερασπίζεται την Κύπρο απέναντι στην αδικία

Του υποδείξαμε πως η υπόθεση και ο αγώνας του μας υπενθύμισαν τον δρόμο του Θεόφιλου, τον συγκρίναμε μαζί του αλλά άρον άρον το αρνήθηκε: «Εμείς απλώς υπενθυμίσαμε τις αρχές του Θεόφιλου, του κοινού μας ήρωα». Εξέφρασε την ελπίδα και τη σιγουριά πως η Κύπρος θα ελευθερωθεί, αναφέροντάς μας μια στιχομυθία με έναν Γερμανό φρουρό στο Αμβούργο, όταν τον ρώτησε γιατί μιλάει τόσο πολύ για την Κύπρο. «Γιατί είμαι Κύπριος», του απάντησε και πάλι συγκινημένος μας ανέφερε πως έμαθε για την ΕΟΚΑ και το πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη από τον θείο του Αλί, ο οποίος επέζησε από τη γενοκτονία του Ντερσίμ, όταν σφαγιάστηκαν πέραν των 70.000 Κούρδων από τον τουρκικό στρατό.

Ο Κενάν Αγιάζ δεν ζητά ειδική μεταχείριση. Η αγωνία του αφορά -σχεδόν αποκλειστικά- την εμπλοκή της Κύπρου σε μια πολιτική δίωξη που ενορχηστρώνει η Τουρκία και εκπληρώνει η Γερμανία. Αρνείται να αποδεχτεί ότι η κυπριακή δικαιοσύνη τον έστειλε στους δήμιούς του χωρίς την παραμικρή απόδειξη ενοχής, αρνείται να αποδεχτεί ότι η κυπριακή κυβέρνηση συναίνεσε σε αυτή την αδικία για να είναι αρεστή στη Γερμανία και την Τουρκία. Ζητά να ακουστεί, να απελευθερωθεί για να σταλεί ένα σαφές μήνυμα καταγγελίας του Ερντογάν και του τουρκικού φασιστικού κράτους, να μην εκπληρώσει η Κύπρος την απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου.

Η κυπριακή κυβέρνηση οφείλει να απελευθερώσει αυτόν τον αγωνιστή που συνεχίζει να ταλαιπωρεί παρόλο που ο ίδιος επιμένει ότι θα συνεχίσει να παλεύει για την Κύπρο και το Κουρδιστάν. Έναν υπέροχο άνθρωπο που επιλέγει τον δρόμο του Θεόφιλου Γεωργιάδη, όταν η κυπριακή κοινωνία επιλέγει να συμβιβαστεί. Κι όσο κι αν μας ευχαριστεί για όσα γράψαμε, παραμένει μεγάλη η ντροπή της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και η απόρριψη της έφεσης από το Ανώτατο. Δίχως το παραμικρό στοιχείο εναντίον του.