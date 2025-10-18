Μετά την χθεσινή ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφορικά με την υπόθεση της εκκλήτου του Επισκόπου Τυχικού, το θέμα που εδώ και μήνες ταλανίζει την Εκκλησία της Κύπρου φαίνεται να οδεύει προς την τελική του ρύθμιση. Όπως αποκαλύπτει σήμερα το philenews με βάση καλά ενημερωμένες εκκλησιαστικές πηγές, εάν όλα εξελιχθούν ομαλά και δεν υπάρξει άρνηση του Τυχικού να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου για την υπογραφή εκ μέρους του της Λιβέλλου πίστεως, κατά πάσα πιθανότητα θα ονομαστεί Επίσκοπος Κουρίου ή Σόλων ή Λαμπούσης. Πρόκειται για Επισκοπές που υπήρχαν κατά τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού.

Ως γνωστόν ο Επίσκοπος Τυχικός απομακρύνθηκε από τον Μητροπολιτικό θρόνο Πάφου εδώ και αρκετούς μήνες και τα ανάλογα καθήκοντα, ασκεί ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, μέχρι την διεξαγωγή εκλογών για την θέση νέου Μητροπολίτη.

Στο μεταξύ μεσολάβησε εκ μέρους του Τυχικού, η έκκλητος προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, διατυπώνοντας την ένσταση του για την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, να τον απομακρύνει δια της έκπτωσης από τον Μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου, πράγμα που καθυστέρησε την προκήρυξη των εκλογών.

Από χτες όμως, με την ανακοίνωση της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου που συστήνει στον Επίσκοπο Τυχικό να υπακούσει στις αποφάσεις της Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, ανοίγει ο δρόμος τόσο για τις εκλογές για νέο Μητροπολίτη, όσο και για το τι μέλλει γενέσθαι με τον ίδιο τον Επίσκοπο Τυχικό.

Ο Αρχιεπίσκοπος κατά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου με την οποία απομακρύνθηκε ο Επίσκοπος Τυχικός, ζητούσε από τον ίδιο να υπογράψει λίβελο Πίστεως και αποδοχής των αποφάσεων όλων των Οικουμενικών Συνόδων με έμφαση αυτή της Κρήτης του 2016. Μέχρι σήμερα και παρά τις επαφές Τυχικού και Αρχιεπισκόπου, και κάποιες συναντήσεις που προηγήθηκαν, κάτι τέτοιο δεν έγινε με αποτέλεσμα να υπάρχει εκκρεμότητα.

Οι αποκλειστικές πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι από σήμερα ο Επίσκοπος Τυχικός, θα πρέπει να υπογράψει την λίβελλο για να παραμείνει στην θέση του Επισκόπου και ταυτόχρονα να μετακομίσει στα κτήρια της Αρχιεπισκοπής Κύπρου στην Λευκωσία όπου θα του δοθεί χώρος διαμονής και θα του οριστούν καθήκοντα από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Προς το παρόν ο Επίσκοπος Τυχικός διαμένει στα δωμάτια της Μητροπόλεως Πάφου.

Αν όλα εξελιχθούν ομαλά και δεν υπάρξει άρνηση του Τυχικού, αναφέρουν οι πληροφορίες αυτές, ο Τυχικός θα ονομαστεί Επίσκοπος Κουρίου ή Σόλων ή Λαμπούσης. Σε περίπτωση άρνησης του Τυχικού να συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου και πλέον και της Οικουμενικής Συνόδου, δεν θα αποκλεισθεί και το ενδεχόμενο καθαίρεσής του.

Όσον αφορά τέλος στην διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη Πάφου, αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες μας προβλέπεται να γίνει τους πρώτους μήνες του 2026.