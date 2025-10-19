Φύλο και φτερό κάνουν οι Αρχές το υλικό από τις κάμερες ώστε να εντοπιστούν οι δράστες της μαφιόζικης επίθεσης που αφαίρεσε τη ζωή από τον 49χρονο Σταύρου Δημοσθένους, μπροστά στα μάτια του 18χρονου γιου του.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η Αστυνομία συνέλεξε βίντεο από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης σύμφωνα με τις οποίες γύρω στις 09:28, δηλαδή λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του Δημοσθένους, λευκό βαν εντοπίστηκε να κινείται στην οδό Ποταμιάς, κοντά στον ποταμό Γερμασόγειας, με κατεύθυνση προς νότο. Το όχημα φαίνεται να εισήλθε σε χωματόδρομο, οδηγούμενο προς το σημείο όπου, λίγο αργότερα, βρέθηκε να φλέγεται.

Μπροστά από το βαν κινούνταν μοτοσικλέτα σκούρου χρώματος, τύπου σκούτερ μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαινε ένα άτομο.

Λίγα λεπτά αργότερα, και μετά τον εμπρησμό του οχήματος, η μοτοσικλέτα εγκαταλείπει την περιοχή του εμπρησμού με νότια κατεύθυνση, προς την οδό Ανδοκίδου. Στη μοτοσικλέτα επέβαιναν δύο πρόσωπα. Ο συνεπιβάτης φορούσε κράνος και είχε τσάντα στην πλάτη, ενώ ο οδηγός φορούσε καπέλο, το οποίο του έπεσε κατά τη διαφυγή τους.

Λίγο αργότερα, μοτοσικλέτα ίδιου τύπου και περιγραφής, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, καταγράφεται να κινείται στην οδό Αλκαίου (συνέχεια της οδού Ανδοκίδου) στη Γερμασόγεια, με ανατολική κατεύθυνση, και στη συνέχεια στην οδό Χαραλάμπους Ευαγόρου, επίσης με ανατολική κατεύθυνση, μέχρι λίγα μέτρα πριν από το σημείο όπου εντοπίστηκε.

Νωρίτερα σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ο 44χρονος ύποπτος και ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας διαφυγής των δραστών, ο οποίος τέθηκε και υπό οκταήμερη κράτηση.

Από την πρώτη στιγμή φαίνεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, υπογραμμίζοντας πως η μοτοσικλέτα ήταν ακινητοποιημένη εδώ και μήνες (από τις 31.1.2025), χωρίς ωστόσο να έχει δηλωθεί ως κλοπιμαία.

Εναντίον του υπόπτου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν, φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, εμπρησμό μηχανοκινήτου οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, καθώς και κλοπή αυτοκινήτου, το οποίο είχε κλαπεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2024 από την Κοκκινοτριμιθιά, αξίας περίπου 5.000 ευρώ.

Ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 16 καταθέσεις, ενώ έχουν διεξαχθεί πέντε έρευνες σε κατοικίες και υποστατικά που σχετίζονται με την υπόθεση. Επιπλέον, αναμένεται να ληφθούν ακόμη 70 καταθέσεις, καθώς και να διενεργηθούν εξετάσεις που αφορούν τις κινήσεις του υπόπτου πριν και μετά το χρόνο διάπραξης του εγκλήματος.

Κατά τη διαδικασία, ο ανακριτής αποκάλυψε πως, σύμφωνα με μαρτυρίες, στο σημείο του εγκλήματος θεάθηκαν δύο πρόσωπα να επιβαίνουν σε μοτοσικλέτα, το ένα φορώντας κράνος και το άλλο καπέλο, το οποίο μάλιστα έπεσε στο οδόστρωμα κατά τη διαφυγή τους. Ο ένας από τους δύο άνδρες φέρεται να κρατούσε τσάντα στην πλάτη του, στοιχείο που θεωρείται σημαντικό για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Επιπλέον, πως το λευκό βαν που εμπλέκεται στο φονικό χτύπημα, θεάθηκε να κάνει βόλτες το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή, πράγμα που αναδεικνύει πως το θύμα ήταν υπό παρακολούθηση και πως οι δράστες σχεδίαζαν την εκτέλεση.

Η Αστυνομία έχει ήδη εντοπίσει και κατασχέσει τη μοτοσικλέτα, η οποία ήταν κρυμμένη σε περιοχή της ανατολικής Λεμεσού, ενώ δύο κινητά τηλέφωνα του υπόπτου έχουν παραληφθεί και αποσταλεί για επιστημονικές εξετάσεις.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζουν εντατικά τη διερεύνηση, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία που συνδέουν τον ύποπτο με την εκτέλεση του Σταύρου Δημοσθένους και προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν πλήρως τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά το φονικό.