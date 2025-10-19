Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (19 Οκτωβρίου 2025) στη θαλάσσια περιοχή Μαρωνίου, για τον εντοπισμό ατόμου που αγνοείτο ενώ έκανε kitesurf.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ» ενεργοποιήθηκε στις 16:30, με σκοπό τον εντοπισμό και τη διάσωση του αγνοούμενου.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκε ταχύπλοο σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, καθώς και πεζό περίπολο του Αστυνομικού Σταθμού Ζυγίου.

Το άτομο εντοπίστηκε σώο και καλά στην υγεία του περίπου στις 17:00 και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή.