Μεγάλη δυσφορία επικρατεί ανάμεσα στους φορείς της Λάρνακας για τους ρυθμούς χελώνας που ακολουθεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων στα μεγάλα αρχαιολογικά αιτήματα της πόλης. Τη στασιμότητα που παρουσιάζουν διάφορα έργα έθεσε στην υφυπουργό Πολιτισμού η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας (ΕΤΑΠ).

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη στην παρουσία του προέδρου της ΕΤΑΠ, Ντίνου Λευκαρίτη και του δημάρχου Λάρνακας, Ανδρέα Βύρα, εκφράστηκε δυσφορία για τη στασιμότητα που παρατηρείται στην υλοποίηση του μεγαλεπήβολου έργου της δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Λάρνακας, το οποίο θα περιλαμβάνει την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, την αναβάθμιση του χώρου του αρχαίου λιμανιού του Κιτίου και την ανάδειξη του ψηφιδωτού των Άθλων του Ηρακλή που εντοπίστηκε από το… 2016.

Σε καυστική ανακοίνωσή της η ΕΤΑΠ αναφέρει πως το θέμα «παραμένει στάσιμο εδώ και χρόνια» και σημειώνει πως οι εκπρόσωποι της «εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, επισημαίνοντας ότι, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και το θετικό κλίμα που υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο, η πάγια άρνηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων να προωθήσει τα αναγκαία βήματα έχει οδηγήσει σε πλήρη ακινησία». Η ΕΤΑΠ σημειώνει ακόμα «πως πολλά από τα ζητήματα αυτά συζητούνται επί σειρά ετών χωρίς καμία ουσιαστική πρόοδο, γεγονός που προκαλεί απογοήτευση και ανησυχία, καθώς αφορούν έργα κομβικής σημασίας για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής».

Παράλληλα, τέθηκε στην κ. Κασσιανίδου και το ζήτημα της προώθησης της ένταξης στον Παγκόσμιο Κατάλογο Μνημείων της UNESCO σημαντικών πολιτιστικών τοποσήμων της Λάρνακας, όπως η Εκκλησία Παναγίας Αγγελόκτιστης, η αλυκή Λάρνακας και το Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, καθώς και ο ιερός ναός Αγίου Λαζάρου. Επιπρόσθετα, ζητήθηκε για άλλη μια φορά η αποκατάσταση και ανάδειξη του ταφικού παρεκκλησίου του Αγίου Θεράποντος. «Δυστυχώς και για τα εν λόγω θέματα παρατηρείται πλήρης στασιμότητα, παρά τη σημασία τους για την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της Λάρνακας», σημειώνει η ΕΤΑΠ.