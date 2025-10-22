Σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της Πολιτικής Άμυνας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, συζητήθηκε η πρόταση νόμου της Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, για τον καταρτισμό μητρώου ομάδων διάσωσης.

Όπως ανέφεραν ο Υπουργός και η εισηγήτρια της πρότασης, η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των εθελοντών στη διαχείριση κρίσεων. Ο κ. Ιωάννου τόνισε πως παράλληλα προωθείται και η θεσμοθέτηση των ομάδων εξειδικευμένων εθελοντών, ενώ η κ. Χαραλαμπίδου σημείωσε ότι «έχει ήδη γίνει διαβούλευση με τις υπάρχουσες εθελοντικές ομάδες, οι οποίες είναι σύμφωνες».

Η κ. Χαραλαμπίδου υπογράμμισε ότι για να τεθεί σε εφαρμογή το μητρώο και η διαδικασία πιστοποίησης μέχρι το καλοκαίρι, η πρόταση πρέπει να κατατεθεί άμεσα στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ώστε η πρόταση να εμπλουτιστεί με τεχνικές εισηγήσεις.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της πρότασης, στο μητρώο θα καταγράφονται όλες οι αναγνωρισμένες και ενεργές ομάδες εξειδικευμένων εθελοντών. Οι ομάδες που ενδιαφέρονται θα μπορούν να αιτούνται την εγγραφή τους ως συνεργάτες συγκεκριμένης κρατικής υπηρεσίας, η οποία θα αναλάβει και την εκπαίδευσή τους σε όλα τα πιθανά επιχειρησιακά σενάρια.

Ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε στη συμβολή των εθελοντών κατά την καταστροφική πυρκαγιά του Ιουλίου, επισημαίνοντας πως συνέβαλαν αποφασιστικά στην ασφαλή εκκένωση πολιτών. «Αποτελούν σημαντικό πυλώνα για την πρόληψη και την καταστολή φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι η θεσμοθέτηση των εξειδικευμένων εθελοντών στοχεύει στη μέγιστη επιχειρησιακή αξιοποίησή τους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ανέφερε ακόμη ότι το Υπουργείο και η Πολιτική Άμυνα βρίσκονται στη διάθεση της κ. Χαραλαμπίδου για να γίνει ένα «πάντρεμα» των δύο κειμένων, της πρότασης νόμου και του σχεδίου του Υπουργείου.

Υπενθύμισε ότι «τον Σεπτέμβριο του 2024, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης όλων των ομάδων εθελοντών που συνδράμουν σε θέματα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών», σημειώνοντας τη σημασία της κάλυψης αυτής κατά την προετοιμασία, την εκπαίδευση και τις ασκήσεις.

Στόχος, σύμφωνα με τον Υπουργό, είναι μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί το κείμενο της πρότασης, ώστε να κατατεθεί στη Βουλή. «Είναι ένα ακόμη παράδειγμα πως, όταν υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, έχουμε ένα αποτέλεσμα για το συμφέρον του τόπου», ανέφερε.

Η κ. Χαραλαμπίδου επισήμανε ότι τα περιθώρια είναι περιορισμένα καθώς η Βουλή θα διαλυθεί ενόψει των εκλογών του Μαΐου. «Είναι κατεπείγον να προχωρήσουμε, για να προλάβουμε το επόμενο καλοκαίρι», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πολιτικής βούλησης.

Για την ουσία της πρότασης, τόνισε ότι «με τη ρύθμιση αυτών των ζητημάτων επιλύονται διαχρονικά προβλήματα όσον αφορά τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες». Η σημερινή σύσκεψη, είπε, ήταν συνέχεια προηγούμενων επαφών με τις ομάδες, οι οποίες συμφώνησαν με το πλαίσιο.

Σε κοινή ανακοίνωση στις 14 Οκτωβρίου, οι εθελοντικές ομάδες ETEA, Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Kitasweather, Ομόνοια 29ης Μαΐου ΘΥΡΑ 9, SOS Special Operations Squad, Κυπριακή Ομάδα Διάσωσης και SupportCY, χαρακτήρισαν την πρόταση «εξαιρετικά θετικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο».

Απαντώντας σε ερώτηση αν η πρόταση αλλάζει τη λειτουργία των υφιστάμενων ομάδων, ο κ. Ιωάννου διευκρίνισε ότι «οι πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες θα συνεχίσουν ως έχουν» και ότι η ρύθμιση αφορά τις νέες ομάδες που θα εντάσσονται στο μητρώο και θα υπάγονται σε συγκεκριμένη κρατική υπηρεσία.

Η κ. Χαραλαμπίδου πρόσθεσε ότι «η πρόταση νόμου προβλέπει και για θέματα ασφάλειας, για θέματα εξοπλισμών, για θέματα συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων».

ΚΥΠΕ