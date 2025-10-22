Αντιμέτωποι με αγέλη επτά αδέσποτων σκύλων η οποία τρομοκρατεί την περιοχή και σκοτώνει γάτες και άλλα σκυλιά βρίσκονται οι κάτοικοι της Κοκκινοτριμιθιάς.

Η πιο πρόσφατη καταγγελία προέρχεται από ιδιοκτήτη αλόγων, ο οποίος εντόπισε την αγέλη μέσα στον χώρο όπου έχει τα ζώα του. Όπως αναφέρει, τα άλογα είχαν τρομοκρατηθεί και ο ίδιος ξύπνησε από τη φασαρία. Τονίζει ότι, εάν δεν αντιλαμβανόταν εγκαίρως το περιστατικό και δεν απομάκρυνε τα σκυλιά, τα άλογά του ενδεχομένως να είχαν τραυματιστεί ή ακόμη και να είχαν αποβάλει, καθώς ανάμεσά τους υπήρχαν και φοράδες σε κύηση.

Ο ίδιος απευθύνει έκκληση προς τον κοινοτάρχη της Κοκκινοτριμιθιάς και το Κοινοτικό Συμβούλιο να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μεριμνήσουν για τη σύλληψη των αδέσποτων σκύλων, τα οποία το τελευταίο διάστημα τρομοκρατούν την κοινότητα, προκαλώντας θανάτους ή τραυματισμούς σε άλλα ζώα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το προηγούμενο διάστημα, αρκετοί άλλοι ιδιοκτήτες ζώων κατήγγειλαν επιθέσεις της ίδιας αγέλης, κατά τις οποίες έχασαν τα κατοικίδιά τους.

Δείτε τα βίντεο από την επίθεση στα άλογα: