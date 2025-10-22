Η μαρτυρική Επιτροπή Αποκλεισμού που βάσει του Νόμου μπορεί να επιβάλει ποινές αποκλεισμού σε εταιρείες, οι οποίες αποδεδειγμένα δεν σεβάστηκαν συμβάσεις με το δημόσιο πάλι είναι ανενεργή.

Η είδηση αναδείχθηκε στην Βουλή, κατά τη συζήτηση πρότασης Νόμου των βουλευτών Σταύρου Παπαδούρη και Μαρίνου Μουσιούττα προκειμένου να δημιουργηθεί Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων για σκοπούς αποτελεσματικού ελέγχου και ενίσχυσης της διαφάνειας.

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, Δημήτρης Δημητρίου, υπέβαλε σχετικό ερώτημα για να διαπιστώσει κατά πόσον η Επιτροπή Αποκλεισμού μπορεί να επιτελέσει το έργο της και υπήρξε αποκαλυπτική παρέμβαση από τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας, Ανδρέα Αντωνιάδη.

Όπως είπε τα στελέχη του εν λόγω σώματος παραιτήθηκαν στις 10 του περασμένου Ιουλίου. Εξήγησε ότι από το Γενικό Λογιστήριο έγιναν ενέργειες για διορισμό νέων στελεχών: «Υποβάλαμε πρόταση μέσω του Υπουργού Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο, εμείς ποτέ δεν προτείνουμε ονόματα (…)».

Η εξέλιξη προκάλεσε αίσθηση, καθώς η Επιτροπή Αποκλεισμού έχει ένα ενδιαφέρον ιστορικό. Όπως αναδείχθηκε σε πολλές συνεδριάσεις στη Βουλή και κυρίως στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών, κατά καιρούς και για μεγάλα χρονικά διαστήματα ήταν ανενεργή.

Το ιστορικό με τη στελέχωσή της και τους σχετικούς διορισμούς από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ενδεικτικό:

-Το 2016 με την έναρξη της λειτουργίας της είχε διοριστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως πρόεδρος ο πρώην δικαστής Γιώργος Αρέστη και ως μέλη οι Γιώργος Μεττούρης και Χάρης Σολομωνίδης (5ετής θητεία).

-Ακολούθησε παραίτηση του προέδρου και ενός μέλους της Επιτροπής. Τον Ιούλιο του 2018 στη θέση του προέδρου είχε διοριστεί το πρώην μέλος Χάρης Σολομωνίδης και ως μέλη οι Γιώργος Μεττούρης και Παναγιώτης Χατζηδημητρίου.

– Κατά τον Δεκέμβριο του 2019 μετά από την παραίτηση του κ. Μεττούρη, στη θέση του μέλους διορίστηκε ο Ανδρέας Αγρότης.

– Χάρης Σολομωνίδης, Παναγιώτης Χατζηδημητρίου και Αντρέας Αγρότης, διορίστηκαν στις θέσεις τους τον Δεκέμβριο του 2021 για ακόμα μια θητεία (12/2026).

– Ο Χάρης Σολωμονίδης παραιτήθηκε τον Μάιο του 2024 και ο Ανδρέας Αγρότης τον Αύγουστο.

– >> Τον Μάρτιο του 2025 διορίστηκε πρόεδρος της Επιτροπής ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου, Μιχάλης Χριστοδούλου και ως μέλος η Παναγιώτα Ζησίμου. Παραιτήθηκε ο Παναγιώτης Χατζηδημητρίου.

Σημειώνεται πως στις 17 Ιουλίου του 2024 η Επιτροπή Αποκλεισμού επέβαλε οριζόντιο αποκλεισμό της εργοληπτικής εταιρείας Lois Builders Ltd για δύο χρόνια. Κι αυτό μετά από αίτημα του Δήμου Λάρνακας, λόγω των παραβιάσεων της σύμβασης σχετικά με το έργο της κατασκευής της Νέας Δημοτικής Αγοράς και του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης.