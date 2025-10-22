Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού με κατεύθυνση προς Λευκωσία, έπειτα από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 6:20 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ οι εμπλεκόμενοι οδηγοί υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να διατρέχουν κίνδυνο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο για παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς και μέλη της Αστυνομίας για ρύθμιση της κυκλοφορίας και διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος. Η τροχαία κίνηση διεξάγεται με δυσκολία.