Σε σοβαρές καταγγελίες για παράνομη και χωρίς άδεια προγραμματισμένη τελετή κατάθεσης θεμέλιου λίθου και ανέγερσης μνημείου στον προστατευόμενο χώρο του κρησφυγέτου-τάφου του Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές και οργανωμένα σύνολα, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις και επίσημη παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με κατεπείγουσα επιστολή, η οποία εστάλη χθες στον Γενικό Διευθυντή Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού και συγκεκριμένα στον Διευθυντή Αδειοδότησης Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά άμεση εξέταση καταγγελίας που αφορά στην πρόθεση ανέγερσης μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη της Κύπρου και τελετής θεμελίωσης, η οποία φέρεται να διοργανώνεται χωρίς οποιαδήποτε έγκριση από τον ιδιοκτήτη του χώρου ή της αρμόδιας Επιτροπής Μνημείων.

Η επιστολή, εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή του ΥΠΕΣ, αναφέρει ρητά πως «δεν έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη έγκριση από τον ιδιοκτήτη του χώρου ή την Επιτροπή Μνημείων», ζητώντας από τον ΕΟΑ Λεμεσού να προχωρήσει επειγόντως σε εξέταση τής εν λόγω καταγγελίας και σε λήψη όλων των σχετικών απαραίτητων ενεργειών.

Ο χώρος στον οποίο έχει προγραμματιστεί η τελετή, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, ανήκει στο Ίδρυμα Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή και περιλαμβάνει τόσο το κρησφύγετο όσο και τον τάφο του Στρατηγού. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου από τον Νοέμβριο του 2024, ο χώρος του κρησφύγετου και του τάφου του Στρατηγού Διγενή έχει χαρακτηριστεί αναπαλλοτρίωτος και διατηρητέος, και οποιαδήποτε επέμβαση απαιτεί την έγκριση των Αρχών της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον Νόμο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας και τη Σύμβαση για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης.

Για οποιαδήποτε έργα στον χώρο χρειάζεται:

συναίνεση από τον ιδιοκτήτη του χώρου (Ίδρυμα Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή) που αποτελεί τον νόμιμο και αποκλειστικό ιδιοκτήτη δύο τεμαχίων (στο ένα εκ των δύο οικοπέδων βρίσκεται το κρησφύγετο, ο τάφος και το μνημείο) στην περιοχή Νεάπολη της Λεμεσού, Αίτηση στην Επιτροπή Μνημείων για αδειοδότηση (Υφυπουργείο Πολιτισμού), Με την εξασφάλιση των δύο πιο πάνω αδειών απαιτείται έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή (ΕΟΑ Λεμεσού).

Παρατίθεται αυτούσια η επιστολή: