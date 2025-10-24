Στις 23/10/2025 μετά από λήψη και αξιολόγηση πληροφορίας λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων και μέλη του Ουλαμού Ειδικών Καθηκόντων του ΟΠΕ Λάρνακας εντόπισαν όχημα που διερχόταν από το χωριό Πύλα και αφού το ακολούθησαν διακριτικά το σταμάτησαν για έλεγχο σε περιοχή της επαρχίας Λάρνακας.

Κατά τον έλεγχο στο όχημα που οδηγούσε 69χρονος Ελληνοκύπριος οδηγός βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποίαδεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στο όχημα εντοπίστηκαν 84 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 34 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία και 10 συσκευασίες των 250γρ. (συνολικού βάρους 2,5 κιλών) καπνού για στριφτό τσιγάρο.

Ο οδηγός συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ το όχημα και τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν από τους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού ύψους €7000 πλέον €500 για την απόδοση του κατασχεθέντος οχήματος.