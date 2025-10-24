Ταχείαν ανάρρωση εύχεται ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος στον Επίσκοπο Τυχικό ο οποίος βρίσκεται κλινήρης σε νοσοκομείο της Αθήνας, στο οποίο εισήχθη μετά την επιστροφή του από το Φανάρι, όπου απορρίφθηκε η έφεση του έναντι της απόφασης της Ιεράς Συνόδου να τον κηρύξει έκπτωτο από το θρόνο της Πάφου.

Ερωτηθείς κατά πόσον η ασθένεια Τυχικού διαφοροποιεί οτιδήποτε σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης μετά την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου (το οποίο δικαίωσε την Ιερά Σύνοδο) ο Μακαριότατος ανέφερε πως δεν πρέπει να συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα.

Άλλο η ασθένεια την οποία ελπίζουμε να ξεπεράσει το συντομότερο δυνατόν και άλλο οι ενέργειες της Εκκλησίας που σχετίζονται με την υπόθεση που μας απασχόλησε για μακρό χρονικό διάστημα, είπε ο Αρχιεπίσκοπος.

Ερωτηθείς, «πότε θα συνέλθει η Ιερά Σύνοδος», ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου ανέφερε, πως θα συνεννοηθεί και με τους υπόλοιπους Συνοδικούς με σκοπό να καθοριστεί η ημερομηνία.

Όπως είναι γνωστό, η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει με σκοπό να διαπιστώσει κατά πόσον ο κ. Τυχικός υπέγραψε λίβελο πίστεως, οπόταν το θέμα θα θεωρηθεί λήξαν και θα του ανατεθούν επισκοπικά καθήκοντα ή κατά πόσον αρνείται να υπογράψει, οπόταν θα του επιβληθεί νέα ποινή.

Ανάμεσα στις επιλογές, είναι η αργία και η καθαίρεση. Αν και μέλη της Συνόδου θεωρούν ότι λόγω της σοβαρότητας του αδικήματος του κ. Τυχικού ενδεικνυόμενη ποινή είναι αυτή της καθαίρεσης, εντούτοις, πιθανώς να επιλεγεί η αργία, αφού είτε με την μια ποινή είτε με την άλλη, δεν θα μπορεί να έχει ενεργή εμπλοκή στα της Εκκλησίας.