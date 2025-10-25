Εάν επισκεπτόμασταν ένα σχολείο και ανάμεσα στους μαθητές του βλέπαμε και μερικές γιαγιάδες και παππούδες, τι θα σκεφτόμασταν; Εάν πάλι, σε μια επίσκεψη μας σε μια στέγη ηλικιωμένων διαπιστώναμε ότι εκεί βρίσκονται και κάποιοι μαθητές, οι οποίοι απασχολούν τους υπερήλικους ένοικους της, πώς θα μας φαινόταν;

Ίσως η εικόνα να μην μας είναι και τόσο οικεία και να προσπαθούσαμε να βρούμε τι κοινό μπορεί να έχουν μεταξύ τους αυτές οι δύο ομάδες ανθρώπων που τις χωρίζουν ίσως και τρεις γενεές. Όποια όμως και να ήταν η απάντηση, το μόνο σίγουρο είναι πως θα επρόκειτο για μία πολύ συγκινητική εικόνα και για μια σχέση που έχει πολλά να δώσει. Και σε αυτούς που στη διαδρομή τους έχουν διανύσει πολλά χιλιόμετρα και σε αυτούς που έχουν μπροστά τους όλη τη ζωή για να την περπατήσουν.

Το πιο πάνω σκηνικό θα υλοποιηθεί σύντομα με πρωταγωνιστές τους μαθητές του Λυκείου Παλλουριώτισσας και τους ένοικους της Στέγης «Αρχάγγελος Μιχαήλ» Καϊμακλίου. Μέσα από τη δράση του σχολείου «Ένας μαθητής υιοθετεί έναν παππού/μια γιαγιά», η συνάντηση των γενεών θα εξελιχθεί σε μια βαθιά ανθρώπινη εμπειρία, που καλλιεργεί δεσμούς, σεβασμό και κοινότητες αλληλεγγύης. Ενσυναίσθηση, γνώση και αισθήματα στοργής και φροντίδας, θα αποτελέσουν τα καλύτερα μαθήματα για τους μαθητές.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, μαθητές και ηλικιωμένοι θα συνδεθούν μέσα από επισκέψεις, δημιουργικά εργαστήρια, αφηγήσεις ζωής και κοινές εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται δραστηριότητες όπως μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές βραδιές, εκθέσεις έργων τέχνης, βιωματικά παιχνίδια και διαγενεακές αφηγήσεις. Στόχος, όπως τονίζουν και οι δύο συνεργαζόμενοι φορείς, είναι να χτιστούν ζωντανές γέφυρες αλληλεγγύης, μάθησης και χαράς ανάμεσα στις γενιές.

Οι κοινές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας είναι: Διάβασμα, παρακολούθηση και δημιουργία θεάτρου, αθλητισμός και συμμετοχή στις δράσεις και των δύο φορέων.

Γιαγιάδες και παππούδες θα μπορούν να επισκέπτονται το Λύκειο Παλλουριώτισσας και να παρακολουθούν δράσεις του σχολείου, ακόμα και μαθήματα που τους ενδιαφέρουν, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες του σχολείου και να ανταλλάζουν απόψεις και εμπειρίες με τα παιδιά. Την ίδια ώρα, μαθητές του σχολείου θα μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις της Στέγης, στηρίζοντας το έργο της. Από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία αυτής της συνεργασίας είναι και η επίσκεψη μαθητών κατά τον απογευματινό χρόνο στη Στέγη ώστε να περνούν ποιοτικό χρόνο με τις γιαγιάδες και τους παππούδες.

«Μπορεί να συζητούν για ένα ενδιαφέρον θέμα, μπορεί να μιλήσουν για κάποιο γεγονός, να συνεργαστούν σε μια θεατρική παράσταση, ίσως να διαβάσουν ένα βιβλίο…», ανέφερε μεταξύ άλλων στον «Φ», η διευθύντρια του Λυκείου Παλλουριώτισσας, Έλενα Χατζηγέρου, φανερά ενθουσιασμένη για αυτή τη συνεργασία. «Θέλουμε να υπάρξει διαγενεακή σύνδεση», ανέφερε από πλευράς της η διευθύντρια της Στέγης «Αρχάγγελος Μιχαήλ», Έρση Παπαγιάννη, τονίζοντας πως οι άνθρωποι που είτε διαμένουν στη Στέγη, είτε δέχονται τις ημερήσιες υπηρεσίες φροντίδας που παρέχει σε αρκετούς τομείς, έχουν ζωή, είναι δραστήριοι και συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες δράσεις. Όπως εξήγησε, μέσα από αυτή τη συνεργασία με το σχολείο, θα υπάρξει σύνδεση που μόνο θετικά έχει να προσφέρει, τόσο στους ηλικιωμένους, όσο και στα παιδιά, ενώ θα σταλεί και το μήνυμα ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, οι άνθρωποι που μας έφεραν στη ζωή και έχουν προσφέρει τόσα πράγματα, αξίζουν και αγάπης και σεβασμού και φροντίδας.

Ανάμεσα στα πολλά που έχουν πέσει στο τραπέζι για το πώς μπορεί αυτή η συνεργασία να πάρει σάρκα και οστά, είναι και το «μάθημα» από τις ίδιες τις γιαγιάδες. Για παράδειγμα, μπορούν να οργανώνουν δραστηριότητα για πλέξιμο στο σχολείο, στο πλαίσιο της οποίας μαθητές θα μπορούν να κατασκευάζουν τα δικά τους είδη, υπό την καθοδήγησή τους.

Ο «Φ» επισκέφθηκε τη Στέγη, τη μέρα της συνάντησης με τη διεύθυνση του Λυκείου Παλλουριώτισσας, οπότε και «κλείδωσε» η πρωτοποριακή αυτή συνεργασία και είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τους χώρους της δομής, τις δραστηριότητες που υλοποιούνται εκεί αλλά και να συνομιλήσει με το προσωπικό που απαρτίζεται από επαγγελματίες πολλών ειδικοτήτων και με τους ηλικιωμένους που διαμένουν εκεί.

Ο Ανδρέας Ασσιώτης ξανά «στο παιχνίδι»

-Ο παλαίμαχος άσος του ΑΠΟΕΛ, Ολυμπιακού και ΑΣΙΛ συμμετέχει σε πρωτοποριακό πρόγραμμα νοητικής άσκησης Ανάμεσα τους και ο κ. Ανδρέας Ασσιώτης, ο οποίος παρακολουθούσε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εξάσκησης και ενίσχυσης της μνήμης πάνω σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, υπό την καθοδήγηση επαγγελματία. Τον διακόψαμε για λίγο, όταν μας πληροφόρησαν ότι πρόκειται για τον γνωστό παλαίμαχο ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε στον ΑΣΙΛ Λύσης, στον ΑΠΟΕΛ και στον Ολυμπιακό. «Τι αριθμό είχε η φανέλα, κύριε Ασσιώτη;», τον ρωτήσαμε. «Το 10», μας απάντησε, «και ήμουν χαφ»! Τότε,