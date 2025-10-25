Αν και συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη διαρροή βίντεο από προσαγωγές κρατούμενων, που προήλθαν από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του Δικαστηρίου Λάρνακας, παραμένει άγνωστο εάν η σοβαρότατη υπόθεση θα οδηγηθεί, τελικά, ενώπιον της Δικαιοσύνης. Μετά την γκάφα που άφησε (για τρία λεπτά) ελεύθερη την 29χρονη κύρια ύποπτη, το Εφετείο απέρριψε έφεση του Γενικού Εισαγγελέα για την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας. Παράλληλα, αφέθηκε ελεύθερος και ο δεύτερος ύποπτος, στο κινητό του οποίου εντοπίστηκαν τα επίμαχα βίντεο, ενώ είναι άγνωστο εάν διαγράφηκαν αρχεία από το κινητό της 29χρονης, το οποίο… εκκίνησε μόνο του λίγο μετά τη σύλληψή της.

Η 29χρονη, που είναι ιδιωτική φρουρός στο Δικαστήριο Λάρνακας, θεωρείται ύποπτη για τη διαρροή τριών βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό τού 29χρονου, ο οποίος είχε συλληφθεί (σ.σ. μετά αφέθηκε ελεύθερος) για την υπόθεση απόπειρας φόνου φρουρού ασφαλείας και εμπρησμού οχημάτων εταιρείας ενοικιάσεων, στον παραλιακό της Πύλας, στις 14 Αυγούστου. Σημειώνεται πως, ένα από τα βίντεο έδειχνε τη μεταφορά, στα κρατητήρια του δικαστηρίου, του 44χρονου Σύρου κατάδικου, ο οποίος φέρεται ως ο εντολέας της εγκληματικής ενέργειας στην Πύλα, για την οποία είναι υπόδικοι άλλοι 4 Σύροι.

Η ιδιωτική φρουρός είχε συλληφθεί στις 11:25 της 13ης Οκτωβρίου και είχε προσαχθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας στις 11:28 της επόμενης ημέρας. Έπειτα από προδικαστικό αίτημα που έθεσε ο δικηγόρος της, Χριστόφορος Δημητρίου, η δικαστής την άφησε ελεύθερη, αφού διαπιστώθηκε πως παρήλθε το 24ωρο από την κράτησή της.

Ο Γενικός Εισαγγελέας κατέθεσε έφεση προβάλλοντας «πως λανθασμένα το πρωτόδικο δικαστήριο την άφησε ελεύθερη, αφού η αίτηση είχε καταχωριστεί ενώπιον του Δικαστηρίου στις 10:15». Επισημαίνοντας πως με την έφεση δεν «σκοπείται ο παραμερισμός της πρωτόδικης απόφασης», αλλά απόφαση «ως προς την ορθότητα θεώρησής της», το Εφετείο έκανε λόγο για ακαδημαϊκό ζήτημα και ως εκ τούτου την απέρριψε. Η απόφαση ήρθε εννέα ημέρες μετά την απόφαση όπως αφεθεί ελεύθερη η 29χρονη. Το Εφετείο, επικαλέστηκε, μάλιστα, το λεκτικό άλλης απόφασης, για να ψέξει το γεγονός πως το θέμα τέθηκε ενώπιόν του και να ξεκαθαρίσει πως: «Τα δικαστήρια δεν ενεργούν επί ματαίω, ούτε επιλύουν ακαδημαϊκά ζητήματα, ούτε προχωρούν σε επίλυση διαφορών, οι οποίες είτε έχουν εκλείψει, είτε λόγω μεταβολής των συνθηκών η επίλυσή τους δεν θα κατέληγε σε οποιοδήποτε πρακτικό αποτέλεσμα».

Σημειώνεται πως ο 29χρονος, ο οποίος είναι γνωστό πρόσωπο στις Αρχές, αφέθηκε ελεύθερος, μόλις παρήλθε διάταγμα οκταήμερης κράτησής του. Παλαιότερα είχε καταδικαστεί για πολύκροτη υπόθεση και ακολούθως μπήκε στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Στην πορεία δύο άτομα από το προσωπικό του περιβάλλον δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ, ενώ ο ίδιος κρίθηκε ως αναξιόπιστος μάρτυρας.