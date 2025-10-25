Σε νέα επιχείρηση για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας προχώρησε η Αστυνομία, μέσω μελών της ΜΜΑΔ, σήμερα το πρωί στον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της Μονάδας διενήργησαν έρευνα σε περιφραγμένο χωράφι, όπου εντοπίστηκε πρόσωπο να μαζεύει άγρια πτηνά από εγκατεστημένα δίχτυα παγίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν επτά τοποθετημένα δίχτυα, στα οποία βρέθηκαν 26 ζωντανά άγρια πτηνά, καθώς και τέσσερα επιπλέον δίχτυα μέσα σε σακούλια.

Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν επτά νεκρά άγρια πτηνά, δύο ηχοπαραγωγικές συσκευές, τέσσερα μεγάφωνα και διάφορα άλλα τεκμήρια που συνδέονται με τη λαθροθηρία.

Η Αστυνομία, συνεχίζει τους στοχευμένους ελέγχους σε διάφορες περιοχές της ελεύθερης Κύπρου, με στόχο την πλήρη εξάλειψη του φαινομένου της παράνομης παγίδευσης και εμπορίας άγριας πανίδας.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου.