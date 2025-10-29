Αποδεκτή έγινε η αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας του νόμου που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή μετά από πρόταση νόμου της βουλευτού Φωτεινής Τσιρίδου και αφορά στον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025.

Ουσιαστικά με την αναπομπή και τις συνεννοήσεις που έγιναν με το Γενικό Λογιστήριο και τη Νομική Υπηρεσία, διευκρινίζεται ποια θα είναι η εγγύηση που θα βάζει κάποιος που αμφισβητεί την κατακύρωση προσφοράς έργου του δημοσίου και ξεκαθαρίζεται ότι θα είναι προσωπική και όχι τραπεζική. Μετά τις διευκρινήσεις αυτές, η πρόταση νόμου θα τεθεί εκ νέου στην Ολομέλεια προς ψήφιση.

Η αναπομπή συζητήθηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και όπως αναφέρθηκε από την κ. Τσιρίδου, στόχος της πρότασης νόμου ήταν ο περιορισμός των καταχρηστικών ενστάσεων που καθυστερούν μεγάλα έργα.

Σύμφωνα με τις αλλαγές που έγιναν, προσφοροδότης που θα προσφεύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, κατά κατακύρωσης προσφορών δημοσίου, θα πρέπει να καταθέτει προσωπική εγγύηση της τάξης του 1% επί της αξίας του έργου, το οποίο θα είναι πέραν του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά η πρόταση νόμου αφορούσε κατώτατο όριο στα €2 εκατ. για προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή ωστόσο αυτό τροποποιήθηκε με προφορική τροπολογία από τον βουλευτή ΔΗΚΟ, Πανίκο Λεωνίδου στο €1 εκατ., κατά την συζήτηση και ψήφιση της πρότασης στην Ολομέλεια του Σώματος.

Η κ. Τσιρίδου ανέφερε καταληκτικά μετά από σχόλια βουλευτών αλλά και της Νομικής Υπηρεσίας για μείωση του ποσοστού ως προσωπική εγγύηση από το 1% επί της αξίας του έργου στο 0,5%, πως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το ποσό αυτό είναι στο 2%. Διευκρίνισε επίσης ότι το συγκεκριμένο ποσό το οποίο θα ανέρχεται σε τουλάχιστον €10χιλ. (1% επί του εκατομμυρίου) θα επιστρέφεται στον προσφεύγοντα. Η κ. Τσιρίδου ανέφερε επίσης ότι κατέληξαν σε συμφωνία ώστε το ποσό της προσφυγής να αφορά προσωπική εγγυητική και όχι τραπεζική.

Εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου ανέφερε επίσης ότι με την προσωπική εγγυητική δεν θα δημιουργούνται δυσκολίες σε όσους προσφεύγουν στην Αναθεωρητική Αρχή. Η πρόταση νόμου με τις αλλαγές που έγιναν θα τεθεί εκ νέου στην Ολομέλεια για ψήφιση ή τυχόν αλλαγές.