Τέλος εποχής για τον «Σταμάτη» και τον «Γρηγόρη», καθώς στις διαβάσεις της Κύπρου οι πεζοί θα συναντούν πλέον και γυναικείες φιγούρες στα φώτα τροχαίας. Πρόκειται για μια δράση του γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και του Υπουργείου Μεταφορών με στόχο την άμβλυνση των στερεοτύπων και διακρίσεων μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας στους δρόμους.

Όπως ανέφερε στο philenews η Επίτροπος, Τζόζη Χριστοδούλου, το όνομα για τα νέα φανάρια θα προκύψει μέσα από διαγωνισμό στα δημοτικά σχολεία, ο οποίος θα αποτελέσει και αφορμή για συζήτηση μεταξύ των μαθητών γύρω από την ισότητα.

«Τα νέα φώτα με τις γυναικείες φιγούρες, θα τοποθετούνται σταδιακά κατά την κατασκευή νέων διαβάσεων ή/και την αντικατάσταση παλαιότερων ελλαττωματικών», είπε η κ. Χριστοδούλου και επεσήμανε πως πρόκειται για δράση από την Εθνική Στρατηγική για οριζόντια προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Ανάλογα φώτα τροχαίας, υπογράμμισε, συναντά κάποιος στην Ισπανία, την Ελβετία, την Γερμανία καθώς σε επαρχία στην Ελλάδα.

Στη διάρκεια επιθεώρησης της τοποθέτησης των γυναικείων φιγούρων στη διάβαση πεζών επί της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο και το Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία, ο υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης ανακοίνωσε πως έρχονται και φανάρια με παιδικές φιγούρες, τα οποία θα τοποθετούνται γύρω από τα σχολεία.

Ο κ. Βαφεάδης ανέφερε πως πρόκειται για μια μικρή αλλαγή με μεγάλα μηνύματα, «μια κίνηση που εμπεδώνει την ισότητα στην αντίληψή μας, δίνοντας τα σωστά μηνύματα σε όλες τις ηλικίες». Η τοποθέτηση των γυναικείων φιγούρων, ανέφερε, αποτελεί μια συμβολική, αλλά σημαντική πρωτοβουλία που υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα στη ζωή της πόλης.

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα προχωρήσει στην κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία γυναικείων φιγούρων σε έξι διαβάσεις πεζών, δύο σε Λευκωσία και από μία σε Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο.